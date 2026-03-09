Así está hoy Santino, el hijo de Denise Dumas: tiene 22 años y se dedica a la música

Santino Curto es el hijo más grande de Denise Dumas y Germán Barceló. Desde muy chico, el joven estuvo ligado al ambiente artístico -por parte de su papá- y el ámbito televisivo del cual su mamá es parte desde hace varios años. Sin embargo, un viaje a Nueva Zelanda lo marcó para siempre y decidió abrirse paso a la música. A través de un divertido challenge que realizó junto a la conductora en su cuenta de TikTok, invitó a todos sus seguidores a escuchar su primer single.

Santino Curto, el orgullo de Denise Dumas

Desde hace varios meses, Denise Dumas y Santino, su hijo mayor, se muestran en la famosa red social del signo musical compartiendo bailes y challenges que marcan tendencia en la web. No obstante, en esta oportunidad, madre e hijo irrumpieron en la web y promocionaron la primera canción del solista. “Vayan a escuchar Todo pasa”, escribió el artista en el pie del video en el que se lo ve interpretando el tema mientras la panelista de LAM realiza un peculiar baile de fondo.

Santino Curto y Denise Dumas | TikTok

El pasado 18 de febrero, el solista lanzó al mercado la reversión de una melodía que escribió su padre en el año 2000. En una entrevista para La Nación, Santino explicó que, durante su estadía en Oceanía, llevó a cabo un camino de introspección para saber cuál era su verdadera vocación. Si bien estaba entre la actuación y la música, finalmente optó por lo que realmente lo llenaba: cantar.

En esta línea, Barceló ocupó un rol central e impulsó a su heredero a dar el gran salto. De acuerdo a lo que contó en el medio citado, le propuso hacer una “reversión de su canción”. Para el artista, esta pieza tiene una carga emocional muy significativa ya que fue el resultado de un proceso de sanación que estaba atravesando.

Santino Curto y Denise Dumas | TikTok

Santino Curto marca su propia impronta musical

En una era donde los géneros musicales que dominan la industria cultural son el reggaeton, el rap, trap y el pop latino con letras que no tienen filtro, el hijo de Denise Dumas apuesta por lo melódico y lo romántico para llegar a sus oyentes. Asimismo, sostuvo que su próximo single Arrepentido va a estar encasillado en el estilo Bachata.

Estas exploraciones musicales forman parte de la búsqueda de su identidad artística, aunque siempre en la periferia de las baladas. Inspirado en los referentes Justin Bieber y Duki, el joven intérprete va en búsqueda de su propio camino, cargado de expectativas y entusiasmo, pero con énfasis de pisar fuerte y poder expandir su talento.

Familia de Campi y Denise Dumas | Instagram

Toda la infancia y adolescencia de Santino estuvo resguardada por Denise Dumas y Germán Barceló para preservarlo de cualquier situación que pudiera dejarlo expuesto. Ahora, es él mismo que decide romper con las barreras del anonimato y probar suerte en este campo artístico que lo tiene completamente entusiasmado. Con el respaldo de su familia y el entusiasmo de quien recién comienza a construir su camino, Santino Curto da sus primeros pasos en la música con la intención de consolidar su identidad artística. Mientras continúa explorando sonidos y estilos, el joven apuesta a que sus canciones conecten con el público y lo acompañen en esta nueva etapa de su vida.

NB