Así es la casa de campo de Denise Dumas y Campi en San Miguel del Monte: llena de caballos, rústica y con un lugar especial para su perro

Estilo rústico y llenas de animales, la casa de campo que comparten Denise Dumas y Campi

Denise Dumas y Campi encontraron en San Miguel del Monte el espacio ideal para su casa de campo, rodeada de paisajes abiertos y detalles que reflejan un estilo campestre. Allí, entre caballos y la compañía inseparable de su perro, la familia comparte momentos que se vuelven parte de su rutina cotidiana.

Denise Dumas y Campi

La pareja, que suele compartir en redes sociales postales de su día a día, muestra con orgullo la propiedad que tienen en Córdoba. En las imágenes se puede ver un espacio que combina sencillez, naturaleza y momentos compartidos con sus hijos, caballos y perros. La residencia se destaca por su estilo campestre y por el gran jardín que rodea la vivienda.

En las publicaciones de Denise Dumas se puede ver que los días de la familia transcurren en tardes de campo, entre caballos que pasean libremente y la compañía inseparable de su perro, protagonista silencioso de cada actividad. El exterior de la casa, pintado de blanco, transmite frescura y armonía con el entorno.

Uno de los rincones más mencionados por los seguidores de la conductora en sus posteos es la galería. Ese espacio funciona como punto de encuentro y también como lugar práctico para dejar las botas y el calzado que utilizan en sus recorridas por el campo. Este sector conserva detalles rústicos que refuerzan el espíritu de la casa, desde una mesa de arrimo antigua hasta una puerta en tono verde de estilo campestre.

Denise Dumas y su hija

El jardín, uno de los grandes protagonistas de la casa campestre de Denise Dumas y Campi

El gran tamaño del jardín es, sin dudas, lo más llamativo de la propiedad de Denis Dumas y Campi. Rodeado de árboles y abierto al paisaje, es el lugar donde la familia disfruta de tardes de campo y paseos a caballo. Los niños suelen recorrerlo con libertad, mientras los caballos se integran como parte del entorno.

Perro de la familia de Denise Dumas y Campi

Los perros de la presentadora y sus hijos también tienen su lugar especial en este espacio. Se lo puede ver acompañando cada paseo, siguiendo a los animales o descansando en la galería con la familia cuando empieza a caer el sol. Allí se concentran muchas de las escenas familiares que comparten en redes.

Denise Dumas y Campi mostraron en más de una ocasión cómo la vida en San Miguel del Monte les permite desconectarse del ritmo urbano. Las imágenes que publican reflejan momentos simples: mates en la galería, caminatas por el jardín y tardes de juegos con sus hijos. Las fotos de la casa blanca, la galería y el jardín se repiten en sus publicaciones, siempre acompañadas de escenas familiares.

Casa campestre de Denise Dumas y Campi

Denise Dumas y Campi muestran en San Miguel del Monte cómo su casa de campo se integra con la vida familiar y el entorno natural. El exterior blanco, la galería con detalles rústicos y el gran jardín rodeado de caballos reflejan el estilo campestre que caracteriza la propiedad. En cada rincón se resume la esencia de un lugar pensado para disfrutar.

