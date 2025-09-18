Isadora, la hija más chica de Chayanne, sigue los pasos y se convierte en una de las revelaciones del 2025

Isadora Figueroa acaba de lograr lo que muchos jóvenes artistas sueñan: una nominación al Latin Grammy como Artista Nueva. La noticia la posiciona de inmediato como una de las grandes revelaciones del 2025 y confirma que su camino en la música, más allá de su apellido, tiene bases firmes y un futuro prometedor.

Su padre, el ídolo boricua Chayanne, no tardó en expresar el orgullo que siente por ella. “Mi niña bonita me siento orgulloso por tu nominación al Grammy, es algo que se gana con esfuerzo y dedicación y eso es lo que veo en ti todos los días, se hace camino al andar, sigue adelante”, escribió en sus redes sociales junto a una foto de Isadora cuando era apenas una niña.

Chayanne y su familia

Isadora, la hija menor de Chayanne, sigue sus pasos en la música

Hasta hace poco, la menor de los Figueroa era vista como “la niña de los ojos” del cantante. Hoy, en cambio, pisa alfombras rojas, festivales y escenarios con una seguridad que sorprende incluso a quienes la conocieron de pequeña. Su estilo sofisticado y su porte adulto muestran a una artista que está decidida a marcar su propia huella.

Isadora no improvisa. Tras graduarse con honores en composición musical en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami, debutó en 2022 con el sencillo HBD. Desde entonces, ha construido paso a paso una discografía que incluye temas como Dime Qué Hago, Agüita Con Sal, La Bici y AKIKI. En julio de este año presentó Hierba Mala, un trabajo que consolidó aún más su identidad artística.

Aunque Chayanne ha preferido mantenerse al margen de las decisiones profesionales de su hija, la acompaña de cerca en su crecimiento. Incluso ha reconocido que juntos han trabajado en algunas de sus primeras producciones. Ese respaldo, combinado con disciplina y creatividad, comienza a dar frutos concretos.

Isadora

La nominación al Latin Grammy es, sin dudas, un punto de inflexión. Isadora, la hija de Chayanne, demuestra que su talento no se sostiene solo en la herencia familiar, sino en su preparación y autenticidad. Con un futuro que recién comienza a desplegarse, confirma que la música latina acaba de sumar una voz nueva y poderosa, capaz de emocionar y conquistar al público con su propio sello.

F.A