Ivo Cutzarida sin filtro sobre la causa contra Felipe Pettinato: "El adicto pierde noción de lo que hace"

El juicio que está enfrentando Felipe Pettinato está entrando a la fase final, y con ella, comenzaron a desatarse diversas conjeturas sobre el grado de culpabilidad del hijo de Roberto Pettinato. En este marco, Ivo Cutzarida brindó su punto de vista como counselor y coach en el programa que conduce Matías Vázquez para el canal de streaming Menjunje TV, donde se centró particularmente en las adicciones.

Ivo Cutzarida contundente con la causa contra Felipe Pettinato

El caso de la muerte de Melchor Rodrigo, el neurólogo de Felipe Pettinato sigue generando suspicacias en la opinión pública. Mientras la Justicia entró en la recta final para evaluar la culpabilidad o la absolución del artista, los debates en los medios comenzaron a hacerse presentes. Durante una entrevista con Menjunje TV, Ivo Cutzarida brindó sus impresiones al respecto.

Felipe Pettinato | Instagram

Ante la pregunta del conductor del ciclo de streaming, el actor se enfocó en el impacto social de las adicciones. "Chicos, el adicto pierde noción de lo que hace. ¿Qué es la adicción, la droga? Es cualquier sustancia que altera tu estado de ánimo, perdés la noción de lo que hacés. Él estaba con un neurólogo, eran compañeros de consumo de psicofármacos”. El panelista de Bendita, quien se desempeñó como acompañante terapéutico del acusado durante su proceso de rehabilitación en la Fundación Eira, amplió los detalles: “Tengo entendido que eran amigos y que estaban consumiendo”.

Fue en este punto en el que disparó: “Entonces, cuando vos perdés la conciencia, puede pasar cualquier cosa”. Asimismo, detalló: “La mitad de todos los delitos que se cometen, la mitad de todas las agresiones domésticas, la mitad de los suicidios, todo tiene que ver con las adicciones”.

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo | Instagram

Ivo Cutzarida y una mirada clínica

Su vasta trayectoria como terapeuta, Ivo Cutzarida evitó hacer juicio de valor acerca de la inocencia o culpabilidad de Felipe Pettinato. “La familia sostiene que a Melchor Rodrigo lo prendieron fuego”, enfatizó Vázquez. Pero, para el director los efectos de las drogas son transversal a todas las personas.

Finalmente, tomó recaudos al cerrar su idea sobre lo que sucedió aquella fatídica noche donde Melchor Rodrigo perdió la vida. “Yo no sé qué es lo que pasó, se sabe que estaban los dos consumiendo, pero habrá que escuchar qué dice la Justicia”. Cabe destacar que, en mayo de 2022, el médico murió tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo, luego de que un incendio lo alcanzara mientras dormía en un sillón. El hecho tuvo lugar en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde residía el hermano de Tamara Pettinato, quien se encontraba en el lugar al momento del siniestro, pero no resultó herido.

De esta manera, entre incertidumbres y a la expectativa del dictamen judicial, la postura de Ivo Cutzarida aporta una mirada que pone el foco en el contexto de las adicciones más que en un juicio de valor y una sentencia anticipada. Sin desligar la gravedad del caso, su análisis deja en evidencia la complejidad que rodea la situación de Felipe Pettinato, donde los límites entre responsabilidad, consumo y pérdida de conciencia se vuelven difusos. Será finalmente la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió aquella noche y cuál es el grado de responsabilidad en un hecho que sigue generando debate en la opinión pública.

NB