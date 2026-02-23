Comienza el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo: las claves de la causa

El 16 de mayo de 2022, Felipe Pettinato fue protagonista de un terrible accidente ocurrido en su departamento tras desatarse un incendio, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo, que compartió una relación de amistad con el hijo del conductor, además de ser su paciente. Luego de las primeras investigaciones, el joven fue señalado como la persona que habría provocado las llamas que le dieron muerte al hombre.

El joven de 32 años fue imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, que puede tener una pena de entre 8 y 20 años de prisión. Este 23 de febrero comenzó el juicio contra Felipe Petinatto, en el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 de la Ciudad de Buenos Aires.

Las claves del juicio contra Felope Pettinato

En mayo de 2022 Melchor Rodrigo falleció luego de sufrir la quemadura del 90% de su cuerpo, cuando las llamas lo alcanzaron mientras dormía en un sillón. El hecho ocurrió en un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, donde vivía Felipe Pettinato, quien no sufrió lesiones ante la situación pese de encontrarse en el lugar al momento que se desató el incendio.

Desde el primer momento, el joven imitador de Michael Jackson fue investigado por la Justicia para determinar su participación en la muerte del neurólogo, quien además de ser el profesional que lo atención, compartía un vínculo personal con él. Tras dinersas pericias, fue acusado de estrago doloso seguido de muerte. Sin emnargo, esperó el juicio en libertad y desde su entorno informaron que realizaba un tratamiento en un centro privado.

Poco tiempo atrás, Felipe volvió a aparecer ante los medios con gran hermetismo sobre su vida privada. Ahora, se enfrente ante la Justicia. Este 23 de febrero comenzó el juicio en su contra, que de ser encontrado culpable puede recibir una pena de entre 8 y 20 años de prisión. Según las investigaciones, el imputado habría dado inicio al fuego, pese a saber que el hombre, que había ido a cenar a su casa, y los vecinos corrian riesgos de vida.

Por otra parte, las pericias realizadas en los teléfonos celulares, posteriores al hecho, entre el imputado y la víctima permitieron estableer que el neurólogo fue invitado por su paciente para cenar. Rodrígo realizaría un viaje al exterior y se teoriza que el joven habría tomado una determinación ante el hecho de no contar más con la atención médica.

Ahora, Felipe Pettinatoe enfrente el cjuicio en libertad y es parte de las audiencias de manera virtual, vía Zoom. En la primer audiencia, decidió no declarar y brindó su testimonio la madre de la víctima. El hijo del exmúsico había sido condenado en abril de 2024 por la Justicia de San Isidro por el abuso de una menor, hecho ocurrido a comienzos de 2018, recibió nueve meses de prisión en suspenso y ya cumplió la condena.