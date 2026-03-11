Felipe Pettinato sobre el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo: "No tengo miedo"

Felipe Pettinato se encuentra en la mirada mediática, tras el comienzo del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo. El destacado médico neurólogo, investigador de la enfermedad de Lyme, nacido en EE.UU. y residente en Argentina, falleció el 16 de mayo de 2022 en un incendio en el departamento del hijo de Roberto Pettinato. Su presencia y rol como el que habría comenzado el fuego lo llevaron a ser acusado por los hechos. A finales de febrero del 2026, comenzó su juicio, y en la televisión abierta el mediático se pronunció al respecto.

La palabra de Felipe Pettinato, tras el comienzo del juicio por Melchor Rodrigo

El 23 de febrero del 2026, comenzó el juicio que acusa a Felipe Pettinato de la muerte de Melchor Rodrigo, su neurólogo. El caso ocurrido en el 2022 sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales y comenzó con el debate mediático. Cuatro años más tarde, el hijo de Roberto Pettinato se enfrenta a una posible resolución que lo lleve a la cárcel. Hernán, el hermano de la víctima, le había enviado unas palabras para el acusado, antes de que comenzara este proceso. "Lo que me gustaría es que se obtenga justicia, le den la pena, la cumpla y que se arrepienta", expresó.

De esta manera, en A la Tarde (América), buscaron la palabra del mediático, a quien lo encontraron en la calle, por ingresar a su hogar. "Estoy muy bien", comenzó diciendo Pettinato. Seguido, se mostró optimista con el juicio. "Las cosas van bien la verdad y tiene que continuar el proceso, no faltan muchas audiencias. La verdad que no tengo miedo", sentenció. Sin embargo, al momento de que el movilero le preguntara sobre la familia de la víctima, él decidió no responder y alejarse de las cámaras, provocando un nuevo debate entre los usuarios.

La causa contra Felipe Pettinato

El 16 de mayo del 2022, se informó que un incendio había comenzado en el departamento de Felipe Pettinato, en Palermo. Durante esos años, el mediático atravesaba una situación crítica de salud mental y adicciones, y se encontraba bajo la supervisión de Melchor Rodrigo, quien era su neurólogo y amigo cercano. Sin embargo, el médico resultó ser la única víctima fatal de aquella situación, poniendo al hijo de Roberto Pettinato como único sospechoso.

Según el requerimiento de elevación a juicio, realizado por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, Martín Mainardi imputa a Pettinato de haber iniciado ese incendio dentro del departamento, “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

A marzo de 2026, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral, volviendo a prender el debate de las redes sociales sobre lo ocurrido ese día. Felipe Pettinato fue seguido por los medios de comunicación, y demostró tranquilidad frente a las diferentes posibilidades de resultado. Sin embargo, mantuvo el silencio al momento de ser consultado por la familia de la víctima, quien se muestra dispuesta a acusarlo por lo ocurrido.

A.E