La primera foto de Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de Melcho Rodrigo

Este lunes, en una de las audiencias más esperadas del año judicial, se mostró por primera vez una imagen de Felipe Pettinato en el contexto del juicio oral que se le sigue por la muerte de Melchor Rodrigo, el médico neurólogo que falleció en un incendio en el departamento del acusado en mayo de 2022.

La foto fue difundida durante la transmisión de la audiencia, que se lleva a cabo de manera virtual ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, y las miradas se posaron tanto en su semblante como en su actitud antes de declarar.

Felipe Pettinato durante la audiencia virtual

La imagen que recorrió los medios muestra a Pettinato con el cabello más corto de lo habitual, mirando directamente desde su conexión de Zoom. Según los periodistas que siguieron la audiencia, su hermana estaba acompañándolo en ese momento.

De qué se lo acusa a Felipe Pettinato

La causa que hoy pone a Pettinato en el centro de la escena no es menor: se lo acusa de estrago doloso seguido de muerte, por haber presuntamente iniciado un incendio dentro de su departamento en el barrio de Belgrano que terminó con la vida de Rodrigo, quien estaba allí como su neurólogo y, según la investigación, bajo los efectos de psicofármacos. El juicio se desarrolla a casi cuatro años de los hechos, en los que el cuerpo del médico fue encontrado con quemaduras graves mientras el acusado salió del lugar sin heridas.

Durante la audiencia, además de mostrar la primera imagen de Pettinato en el juicio, el tribunal aprovechó para realizar las presentaciones de rigor y formular preguntas iniciales. En ese marco, el acusado respondió consultas básicas sobre su identidad, aunque la sesión pasó rápidamente a otros puntos del proceso.

A casi cuatro años de la tragedia en Belgrano, comenzó el juicio que podría definir su situación judicial

Más allá de la foto, uno de los hechos que generó expectativas fue el momento en que la fiscala imputación y la defensa se preparaban para las audiencias. El fiscal a cargo de la causa sostiene que Pettinato habría provocado intencionalmente el incendio, con pleno conocimiento del riesgo que implicaba para la vida de las personas presentes en el edificio y, especialmente, para Rodrigo, quien murió dentro del departamento.

Cuál es la pena que podría enfrentar por la muerte de Melchor Rodrigo

La pena estimada en la acusación va de 8 a 20 años de prisión si se lo encuentra culpable del delito de estrago doloso seguido de muerte. Esa amplía la tensión en torno a cada audiencia, a la espera de testimonios clave, peritajes y otros elementos probatorios que puedan definir el rumbo del veredicto final.

El acusado se conectó vía Zoom ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14

La reacción de la familia del neurólogo también fue un foco de atención. Desde la primera audiencia, la madre de Rodrigo estuvo presente y prestó su testimonio, generando momentos emotivos y tensos, ya que reafirmó el dolor por la pérdida de su hijo y cuestionó la conducta de Pettinato el día del incendio. Estas declaraciones, junto con la evidencia forense y las pericias de bomberos especializados, constituyen parte del andamiaje probatorio que ambos bandos expondrán a lo largo del juicio.

La aparición de Felipe Pettinato frente al tribunal, aunque sea vía virtual, marca un nuevo capítulo en un proceso que combina aspectos judiciales, mediáticos y personales, con una sentencia que podría definir no sólo su futuro legal sino también la manera en que se cierra un episodio que sacudió a la opinión pública.

BR