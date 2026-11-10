Jairo cantó en la ceremonia que esperó la llegada del papa León XIV a Córdoba: "El broche de oro de mi carrera"

Jairo se presentó en la Fábrica Argentina de Aviones y protagonizó uno de los momentos más conmovedores en la espera del Papa León XIV en Córdoba. El cantante fue una de las figuras centrales de la vigilia, donde miles de fieles esperaron la llegada del Sumo Pontífice.

Jairo emocionó con su música en la vigilia por la llegada del Papa León XIV a Córdoba

La espera del papa León XIV en Córdoba tuvo una banda sonora propia. En una mañana cargada de emoción, fe y expectativa, Jairo protagonizó uno de los momentos más especiales de la vigilia que reunió a miles de peregrinos en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se esperaba la llegada del pontífice para celebrar la misa papal. Con su inconfundible voz y un repertorio que recorrió distintos géneros de la música argentina, el artista logró conmover a los presentes y convirtió la espera en una celebración colectiva.

El cantante cordobés, nacido en Cruz del Eje, se presentó este martes por la mañana, cerca de las 8:15, acompañado por su hijo Yaco González en percusión y Matías Martino en piano. Juntos ofrecieron un espectáculo que combinó canciones religiosas, folklore y clásicos del cancionero popular, en una propuesta especialmente pensada para acompañar el clima espiritual de la jornada.

Jairo en la vigilia del Papa León XIV en Córdoba (Crédito: Captura de pantalla)

Jairo abrió su presentación con "El Credo", la composición del músico nicaragüense Carlos Mejía Godoy que forma parte de la histórica Misa Campesina Nicaragüense. A partir de allí, desplegó un repertorio que conectó con las raíces de la música popular. Entre los temas elegidos estuvieron "Los peregrinos", una canción de su autoría; "Carpintería José"; "Milonga del trovador", de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer; "Piedra y camino", de Atahualpa Yupanqui, y "Oración del remanso", de Jorge Fandermole.

La presentación acompañó a las familias, los jóvenes y los grupos parroquiales que habían pasado la noche en el predio a la espera del Papa León XIV. Mientras algunos seguían las interpretaciones con palmas, otros registraban cada momento con sus teléfonos celulares. La música se convirtió así en una manera de compartir la emoción y hacer más llevaderas las horas previas a uno de los acontecimientos religiosos más esperados.

Jairo en la vigilia del Papa León XIV en Córdoba (Crédito: Captura de pantalla)

Jairo invitó a los peregrinos a cantar y emocionó con el Ave María

Pasadas las 8:40, Jairo hizo una pausa en su repertorio para dirigirse a la multitud e invitó a sumarse a una canción profundamente arraigada en la identidad argentina: "Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos". Luego, comenzó a cantar "Zamba de mi esperanza".

El pedido encontró una respuesta inmediata entre los fieles, que acompañaron la interpretación y transformaron el momento en un canto compartido. La elección no fue casual: se trató de una de esas canciones que atraviesan generaciones y que, en ese contexto, adquirió un significado especial.

Sin embargo, el instante más conmovedor llegó pocos minutos antes de las 9. Mientras el avión que trasladaba al pontífice sobrevolaba la zona, Jairo eligió despedirse del escenario con una interpretación del "Ave María", acompañado por el piano de Matías Martino.

La escena tuvo una intensidad particular. Los peregrinos permanecieron en silencio, atentos a la voz del músico y a las notas del piano, mientras se acercaba el comienzo de la misa. Fue un cierre cargado de espiritualidad que coronó una presentación atravesada por la emoción y la expectativa de recibir al Papa León XIV.

La emoción de Jairo antes de cantar frente al Papa León XIV

La presentación también tuvo un significado muy especial para el propio Jairo. Horas antes de subir al escenario, el músico había hablado con Cadena 3 sobre la oportunidad de formar parte de un acontecimiento tan importante, una experiencia inédita incluso después de una extensa trayectoria artística.

"Es extraordinario que te pase una cosa inédita a esta altura de la carrera. Es maravilloso", expresó Jairo al referirse a uno de los recuerdos más significativos de su recorrido profesional. Consultado sobre si esta actuación podría convertirse en una suerte de broche de oro de su carrera, el músico respondió con emoción: "Puede ser, sí. Podría ser el broche de oro de cualquier carrera".

Jairo

Además, no ocultó sus deseos de tener un encuentro personal con León XIV. "Espero conocerlo, espero darle la mano por lo menos. Vamos a ver si hay tiempo y demás, pero sí me gustaría mucho", manifestó antes de subirse al escenario.

De esta manera, Jairo cantó en la ceremonia que esperó la llegada del papa León XIV a Córdoba. "El broche de oro de mi carrera", reconoció horas antes el artista, quien fue uno de los protagonistas de una mañana histórica para Córdoba y el país entero. Con canciones que atraviesan generaciones y un cierre emotivo con el Ave María, acompañó la espera de miles de fieles y le puso música a un encuentro marcado por la fe, la esperanza y la emoción.