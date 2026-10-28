De Francisco a Alessia: quiénes son los 7 nietos de Jairo y qué es de sus vidas

Jairo es una de las voces más prodigiosas y respetadas de la música popular argentina, cuya trayectoria internacional dejó una huella imborrable en la cultura hispanohablante y francesa. Nacido como Mario Rubén González en Cruz del Eje, Córdoba, su estilo único y su sensibilidad interpretativa lo consagraron como un baluarte de la canción. Más allá de sus extraordinarios logros sobre los escenarios, el artista construyó su legado más preciado en el ámbito íntimo junto a su gran amor, Teresa Sainz de los Terreros.

Fruto de esa unión nacieron sus cuatro hijos: Iván, Yaco, Mario y Lucía. Con el paso de los años, esta sólida base familiar se expandió con la llegada de una nueva y vibrante generación. Los siete nietos de Jairo representan hoy la continuidad de su afecto, el orgullo de sus días y el reflejo de una familia que, a pesar de las distancias geográficas, permanece unida por un lazo inquebrantable de amor y admiración mutua.

Jairo y sus hijos

Los nietos de Jairo: Hijos de Yaco González

Los nietos mayores de Jairo nacieron fruto de la unión entre su hijo y productor musical, Yaco González, y Agustina Posse. Ellos son Juana y Francisco González Posse , quienes crecieron en un entorno profundamente artístico en la Argentina. A pesar de haber atravesado duros golpes familiares, como la temprana partida de su madre, ambos jóvenes lograron erigirse como los continuadores directos del legado cultural de su abuelo.

Francisco González Posse, conocido en el ámbito artístico como Fran Posse, es quien tomó con mayor fuerza la posta dentro de la industria de la música. Multinstrumentista capacitado en piano, guitarra y batería, estudia en la Escuela Popular de Avellaneda y ya cuenta con una sólida reputación vocal, habiendo debutado formalmente en televisión en programas icónicos como La Peña de Morfi . Su presencia en redes sociales crece de manera sostenida, sirviendo como plataforma para difundir sus interpretaciones de pop melódico. El joven vive con su abuelo e integró la faceta creativa de lanzamientos musicales recientes, consolidándose como su heredero artístico.

Por su parte, Juana González mantiene un perfil mediático mucho más reservado y de baja exposición pública en comparación con su hermano. No obstante, el arte también corre por sus venas; participó activamente aportando su voz en la grabación y reversión de la obra de su abuelo titulada “Me encanta esta hora del día”. De esta forma, los hermanos González Posse mantienen viva la esencia musical familiar en territorio argentino.

Jairo y su nieto

Los nietos de Jairo: Hijos de Lucía González

La rama europea de la familia de Jairo sumó tres integrantes gracias a la historiadora del arte y curadora Lucía González, la hija menor del artista. Ella se encuentra radicada desde hace más de una década en Milán, Italia, lugar donde construyó su propio hogar. Sus tres descendientes, quienes completan el grupo de los nietos más jóvenes del cantautor argentino, son Alessia, Filippo y el pequeño Leonardo.

Los tres hermanos crecen inmersos en una rutina multicultural en el norte italiano, alejados por completo de la alta exposición mediática y del foco de las cámaras locales. Al ser menores de edad, sus vidas transcurren con absoluto perfil bajo y sin intenciones directas, por el momento, de construir una carrera autónoma con impacto en la industria de la música o relevancia en las redes sociales. De hecho, los perfiles virtuales de la familia sirven de manera exclusiva para retratar la cotidianidad de sus infancias, viajes familiares, visitas a museos o la práctica de deportes tradicionales europeos.

A pesar de la enorme barrera geográfica, el lazo afectivo con el intérprete es sumamente estrecho. El propio cantante suele viajar a territorio europeo o recibirlos en Buenos Aires durante sus vacaciones invernales. El entorno de los tres pequeños está fuertemente marcado por estímulos artísticos indirectos y la pintura, disciplina que conecta profundamente al músico con su hija. Así, Alessia, Filippo y Leonardo disfrutan de su niñez preservando una intimidad protegida y el orgullo de pertenecer a una estirpe legendaria.

Los nietos de Jairo: Hijos de Lucía González

Los nietos de Jairo: Hijos de Iván González

La herencia cosmopolita de la familia de Jairo se refleja con fuerza en los descendientes de Iván González, el hijo mayor del músico, quien destaca como actor, director y fotógrafo en Francia. Junto a su pareja, Cécile Stola, Iván es padre de Lorenzo y Ulysses González . Ambos jóvenes nacieron y se están criando en París, combinando los códigos culturales europeos con las profundas raíces argentinas que caracterizan a su linaje.

A pesar de vivir a miles de kilómetros de Buenos Aires, los hermanos González mantienen una relación estrecha y lúdica con su abuelo. Aunque son menores de edad y llevan una rutina escolar normal y alejada del centro de la escena mediática tradicional, la genética artística ya se hace notar. Durante las visitas del cantautor a la capital francesa o los viajes de los jóvenes a la Argentina, el arte se vuelve el lenguaje común de la casa. Incluso tuvieron apariciones televisivas espontáneas en suelo argentino, como cuando sorprendieron al músico en pleno aire del programa La Peña de Morfi .

Igualmente, Lorenzo y Ulysses poseen un perfil bajo. No obstante, el propio cantante destacó públicamente las notables condiciones expresivas y la actitud interpretativa de sus nietos parisinos al cantar en la intimidad, vislumbrando en ellos un innato gen artístico que podría despertar formalmente en el futuro.

Los nietos de Jairo: Hijos de Iván González

Por último, su hijo Mario González, quien se desempeña en la función pública en París, no tiene descendencia, lo que completa de forma definitiva a la familia del cantante. Desde la veta artística de Francisco y Juana en Buenos Aires, hasta la frescura de Lorenzo, Ulysses, Filippo, Leonardo y la pequeña Alessia en Europa, el clan de Jairo sigue unido. Así, el legado musical y humano del gran cantautor argentino continúa latiendo con fuerza a través de las fronteras.