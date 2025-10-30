Los looks Yin y Yang de India Ortega y Emanuel Ortega en su salida padre e hija

India Ortega y su papá, Emanuel, compartieron una salida que reflejó su gran vínculo y una sintonía en materia de estilo. En una jornada marcada por el diseño y la elegancia, ambos se destacaron con atuendos complementarios que jugaron con el contraste entre la luz y la sombra: una versión moderna del equilibrio entre lo clásico y lo actual.

Los looks de India y Emanuel Ortega

India eligió un conjunto de inspiración minimalista que combinó un pantalón de lino blanco de corte ancho con un blazer a tono y una remera negra acanalada. El look, de líneas simples y sofisticadas, mostró su afinidad con la estética contemporánea y el gusto por los básicos atemporales. Su maquillaje fue sutil y natural, junto con el cabello suelto con raya al medio acompañó el look fresco.

India Ortega y Emanuel Ortega

Emanuel, en tanto, optó por un atuendo relajado y elegante a la vez. Llevó un suéter gris claro sobre una remera naranja, un detalle de color que aportó contraste, junto a un abrigo negro de corte clásico y un pantalón de denim oscuro. Las gafas de sol completaron el look con un aire urbano y casual, fiel a su impronta personal.

Padre e hija coincidieron en un evento exclusivo que reunió a destacadas figuras del mundo de la moda, el arte y el lifestyle en el Patio Bullrich, uno de los espacios más emblemáticos de Buenos Aires. Allí, se celebró la apertura de la primera tienda en el país de la reconocida firma española Adolfo Domínguez, que desembarcó en Argentina con una propuesta que combina diseño contemporáneo, sostenibilidad y elegancia atemporal.

India Ortega y Emanuel Ortega

Durante el encuentro, los invitados recorrieron la boutique, un espacio que fusiona arquitectura moderna con detalles de calidez orgánica, para incorporar el concepto de “lujo silencioso” que define a la marca. Entre los asistentes también se destacaron Calu Rivero, Sabrina Garciarena y Angie Landaburu, quienes se sumaron a la celebración en una jornada donde la moda fue protagonista.

India y Emanuel Ortega aportaron su propio sello a la velada: un juego de contrastes entre blanco y negro, estilo “yin y yang”, representando frescura y sobriedad. Sin dudas, el arte y el estilo en esta familia está incorporado en su ADN.

Fotos: Gentileza Grupo Mass.

F.A