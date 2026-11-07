Jimena Cyrulnik le puso fin al misterio de su casamiento secreto y sorprendió con una confesión sobre su pareja: “Es fóbico social”

Jimena Cyrulnik logró construir una sólida trayectoria en los medios, pero suele mantener ciertos aspectos de su vida sentimental bajo un cuidadoso resguardo. Tras su matrimonio de quince años con el fotógrafo Lucas Kirby —padre de sus dos hijos, Calder y Tyron—, la empresaria apostó otra vez al amor junto a Facundo, un contador de bajo perfil, ajeno al medio artístico y hermano de una amiga suya. Ambos se casaron de manera sorpresiva y sencilla en mayo de 2024 en Nordelta, tras varios años de relación. En una reciente entrevista concedida a Infobae, la modelo habló a fondo sobre los motivos que llevaron a blindar su romance durante tanto tiempo y explicó cómo es esta etapa de madurez afectiva.

Jimena Cyrulnik contó por qué tuvo una boda súper íntima

Jimena Cyrulnik: Los motivos detrás del casamiento en secreto

Durante la charla con Rulo Schijman para Infobae, Jimena Cyrulnik explicó por qué decidieron dar el sí en la más estricta intimidad y sin previo aviso mediático. Ante la consulta sobre las razones de la discreción, fue directa y apuntó a la personalidad de su esposo. “¿Por qué te casaste en secreto y no querías que nadie sepa? ¿Por él?”, le consultaron en el ciclo.

Jimena Cyrulnik volvió a apostar por el amor con Facundo, se casaron en 2024

Sin dudarlo, la empresaria respondió: “Porque él es un fóbico. Él es un fóbico social. Él es muy, muy, muy cuidadoso de su vida privada al extremo, que me costó, te diría, no sé, tres años entenderlo”. La empresaria reconoció que al principio esa postura le costó bastante y que necesitó tiempo para procesar la distancia que su pareja quería marcar respecto de la exposición pública. “Ahora se lo respeto y hasta se lo agradezco también un poco”, admitió.

Las dudas iniciales de Jimena Cyrulnik y la convivencia con la fobia social

Sostener un vínculo con alguien que prefiere el anonimato total no resultó sencillo en los primeros tiempos. Jimena Cyrulnik confesó que la actitud de Facundo le generó dudas lógicas y que llegó a cuestionar los motivos de tanta reserva. “Yo decía: 'Pero si estamos bien, ¿por qué no puedo subir una foto juntos? ¿Por qué lo tenemos que ocultar, si es algo hermoso, es parte de mi vida?'”, relató. Ante eso, reveló la tajante respuesta que recibía: “Me decía: 'No hay nada positivo en mostrar algo de lo nuestro. Si me pagan una fortuna, voy a hacer una foto'”.

En ese sentido, la exmodelo admitió que en un principio cruzó por su mente la sospecha de que algo extraño ocurría. Con el humor que la caracteriza, recordó: “Vos al principio decías: 'Este me quiere ocultar porque quiere otra vida'. Claro, ¿qué sé yo? Digo: 'Hay algo raro, le digo, ¿sos traficante de órganos, digo, qué hay algo raro acá?'”. Debido a esta dinámica, los primeros años de relación transcurrieron prácticamente en un segundo plano, lejos de los flashes y de las redes sociales.

Una nueva mirada sobre el amor en la madurez por Jimena Cyrulnik

Luego de superar las diferencias lógicas del inicio y de afianzar el vínculo, la pareja cumplió siete años de relación y consolidó su historia con una boda íntima. Hoy en día, Jimena Cyrulnik valora la madurez con la que vive este romance, muy diferente a sus experiencias de juventud. “¿Cómo es de grande volver a apostar al amor? Porque no solamente te volviste a enamorar, está bien, casas separadas, todo, pero te casaste”, le planteó el periodista.

Frente a esto, la conductora reflexionó sobre el paso del tiempo y el aprendizaje emocional: “Es buenísimo el amor en la vida adulta donde ya te conocés, donde ya aprendiste de tus errores y decís: 'Qué loco enamorarme a esta edad'. Y ya van hace siete años que estamos juntos”.

Jimena Cyrulnik y Facundo, hay muy pocas fotos en Instagram juntos

Para cerrar, reflexionó sobre su propia evolución personal: “Si bien tengo la misma esencia que tenía de adolescente, soy otra persona, o sea, cambié muchísimo, muchísimo, de lo que era la Jimena de los 20 a la Jimena de los 50. Si estás abierto al amor, te va a llegar. A mí me llegó y fue hermoso”.

Una vez más, Jimena Cyrulnik demuestra que el humor, la paciencia y el respeto por los espacios individuales son claves para apostar nuevamente a la pareja y construir una convivencia en plena madurez.