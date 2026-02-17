Jimena Cyrulnik de vacaciones junto a sus hijos, Calder y Tyron en Los Andes

Jimena Cyrulnik se internó junto a sus hijos, Calder, de 16 años, y Tyron, de 11, en una de las experiencias más desafiantes y transformadoras de su vida.

Y es que la travesía de la conductora comenzó en Mendoza, desde el refugio Las Loicas, y se extendió durante cinco días a caballo por la cordillera de los Andes.

Fueron jornadas de seis horas diarias de cabalgata, hasta alcanzar el campamento donde cada noche armaban la carpa para descansar, siempre bajo el cielo inmenso de la montaña.

“Allá arriba manda la montaña —explicó Jimena—Hay que entregarse, resistir y adaptarse”.

Cómo es la travesía que hicieron Cyrulnik y sus hijos

No se trata de una aventura que requiera preparación física, ni dietaria previa: participaron familias, parejas y personas mayores. Es extrema, sí, pero accesible para quienes estén sanos y dispuestos a salir de la zona de confort.

El destino final fue el Hito fronterizo con Chile, a 4.300 metros de altura.

Los caballos fueron protagonistas absolutos. Nacidos y criados en los Andes, trepan, suben y bajan entre lajas y arena volcánica con una calma conmovedora. “Son ángeles caídos del cielo”, definió la empresaria.

Más que un viaje, fue una prueba física y emocional que los tres superaron juntos, fortaleciendo su vínculo y venciendo mie dos. Una experiencia de entre ga absoluta que, al volver, los encontró mejores y más unidos.

Producción integral Alicia Blanco

Agradecimientos: Gaucho argentino Cabalgatas Gaucho-argentino.com Chaglasian whine & suites Chaglasianwinery.com Mapicsa hotel y restaurante. Las lóicas