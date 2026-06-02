La nueva vida de Jimena Cyrulnik a los 50 años: negocio propio, un amor "casi antisocial" y viajes en moto por el mundo

Durante los años noventa y principios de los 2000, Jimena Cyrulnik se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión. Su carrera comenzó en el modelaje cuando era adolescente y más tarde se consolidó como conductora de programas que marcaron una generación, convirtiéndose en una cara habitual de la pantalla.

Jimena Cyrulnik

Con el paso del tiempo, Jimena Cyrulnik decidió bajar el perfil mediático y enfocarse en nuevos proyectos. Hoy, a los 50 años, atraviesa una etapa muy distinta a aquella que la hizo famosa: se dedica a su emprendimiento de moda, disfruta de una relación estable desde hace cinco años y planea nuevas aventuras junto a su pareja.

El negocio de Jimena Cyrulnik

Lejos de los estudios de televisión, Jimena Cyrulnik encontró una nueva vocación en el mundo empresarial. Hace varios años creó Xyrus, una marca de trajes de baño que nació a partir de una inquietud que la acompañó durante gran parte de su carrera como modelo. Según explicó, la experiencia dentro de la industria de la moda le permitió observar que muchas mujeres quedaban excluidas de las propuestas tradicionales.

Jimena Cyrulnik

A partir de esa realidad comenzó a desarrollar una línea de mallas pensada para distintos tipos de cuerpos. Con el tiempo, el proyecto de Jimena Cyrulnik fue creciendo hasta convertirse en uno de los pilares de su presente profesional. Además de diseñar las colecciones, mantiene un vínculo cercano con sus clientas y busca transmitir un mensaje asociado a la inclusión y a la aceptación corporal.

Así es la relación de Jimena Cyrulnik y Facundo

Mientras desarrollaba esta nueva faceta laboral, Jimena Cyrulnik también encontró estabilidad en el plano sentimental. Desde hace cinco años está en pareja con Facundo, un contador completamente ajeno al mundo del espectáculo. La ex conductora contó que se conocieron de manera casual en una reunión organizada por amigos cuando ambos atravesaban procesos de separación. Desde entonces construyeron una relación sólida basada en el respeto por los espacios individuales y una forma de vincularse muy diferente a la que suele verse en el ambiente artístico.

Jimena Cyrulnik y Facundo

Jimena Cyrulnik describió a su pareja como una “persona casi antisocial”, extremadamente reservada, poco amiga de la exposición pública y de las redes sociales. De hecho, reveló que prefiere mantenerse alejado de cualquier tipo de protagonismo mediático, una característica que contrasta con la trayectoria pública de ella, pero que, según aseguró, terminó fortaleciendo el vínculo.

La pasión por las motos que llevó a Jimena Cyrulnik y a Facundo a recorrer el mundo

Uno de los aspectos que más une a la pareja son los viajes en moto. Fue Facundo quien introdujo a Jimena Cyrulnik en ese universo y, desde entonces, las travesías sobre dos ruedas se convirtieron en una parte fundamental de sus vidas. Juntos recorrieron distintos destinos de la Argentina, desde el norte hasta la Patagonia, y también sumaron experiencias internacionales, incluyendo Tailandia.

Jimena Cyrulnik y Facundo

Hoy, Jimena Cyrulnik transita una etapa de plenitud en la que logró combinar sus distintas pasiones. Mientras continúa al frente de su marca de trajes de baño y suma nuevos desafíos vinculados a la comunicación, disfruta de una vida más tranquila, enfocada en sus proyectos profesionales y en experiencias personales.