Jimena Cyrulnik mostró la transformación de su hijo Calder, que acaba de cumplir 17 años

Jimena Cyrulnik sigue generando mucho afecto entre sus seguidores y los medios de comunicación, a pesar de haber optado por un estilo de vida lejano a la mediatización. Consagrada como una de las modelos top de la televisión argentina, construyó una familia con sus dos hijos Calder y Tyron. En todo momento, comparte el crecimiento de los menores, permitiendo que ellos se resguarden en la intimidad y el bajo perfil. Este 8 de julio, el mayor cumplió los 17 años, y ella lo celebró con una recopilación de inéditas fotos, donde mostró la sorprendente transformación.

Las inéditas fotos con las que Jimena Cyrulnik celebró los 17 años de su hijo Calder

Jimena Cyrulnik celebró el cumpleaños 17 de su hijo Calder y mostró el crecimiento que tuvo

Jimena Cyrulnik vivió una tierna historia de amor con el fotógrafo Lucas Kirby, durante 15 años, convirtiéndose en uno de los vínculos más maduros, sanos y singulares del espectáculo argentino. La pareja comenzó a salir en el 2005, y consolidaron una familia unida con sus dos hijos, compartiendo proyectos comerciales exitosos y viajes por el mundo. En julio del 2019, decidieron terminar la relación de común acuerdo, manteniendo la amistad con la que se caracterizaron durante todos esos años juntos.

Tras haber firmado el divorcio en octubre de 2020, se tomaron una foto recreando el día de su casamiento para demostrar que el cierre de su etapa civil se daba en los mejores términos, y dejaron en claro que sus hijos serían la prioridad. El 8 de julio de 2009, nació Calder, el mayor y primogénito; y el 18 de marzo del 2014, fue Tyron el que cerró a la familia. Ambos mantienen un bajísimo perfil mediático, siendo solo protagonistas de comentarios cuando su mamá comparte posteos sobre ellos. Sin embargo, en este 2026, el mayor cumplió los 17 años y se llevó la sorpresa de todos los más de 800 mil seguidores de su mamá, por el "estirón" que pegó en los últimos años.

Las inéditas fotos con las que Jimena Cyrulnik celebró los 17 años de su hijo Calder

En su cuenta de Instagram, la exmodelo compartió una recopilación de inéditas fotos de Calder, donde aparecía desde bebé hasta disfrutando con su familia y en la intimidad de su hogar el Mundial 2026. "¡Feliz cumple a mi potrazo mayor! Nada más que agradecerle a Dios por el flor de persona que sos. El orgullo que siento es tan grande, lo que diga no te hace justicia. Te amo con todo mi corazón, seguí así con esa integridad y esas ganas de más. Que tengas una hermosa y larguísima vida. Felices 17", celebró Cyrulnik.

Calder Kirby cumple el rol clásico del hermano mayor, protector y contenedor, sobre todo al tener casi cinco años de diferencia con Tyron, convirtiéndose en un pilar de apoyo en el hogar. A diferencia de otros hijos de celebridades o de su hermano menor, mantiene un perfil completamente bajo y alejado de la exposición mediática habitual. A pesar de eso, las postales que comparte su mamá de viajes por el mundo o momentos divertidos destacó "el estirón" físico que tuvo y la personalidad tranquila pero compañera.

Muchos usuarios comentaron que el adolescente dejó atrás las facciones de la infancia para lucir como un joven adulto, alcanzando una altura que ya iguala a la de su madre. De la misma manera, destacaron que conserva rasgos muy marcados y expresivos idénticos a los de la exmodelo, además de heredar el porte de su padre fotógrafo, y volverse un calco de su hermanito Tyron. Sin redes sociales identificadas públicamente, Calder se encuentra concentrado en sus estudios secundarios, compartiendo con su familia actividades al aire libre y viajes de aventura.

Las inéditas fotos con las que Jimena Cyrulnik celebró los 17 años de su hijo Calder

Jimena Cyrulnik no pierde la oportunidad de compartir las mejores postales con su familia, y sorprendió al mostrar la transformación de su hijo Calder, que acaba de cumplir 17 años. Muy parecido a su mamá y con un bajo perfil, el joven sorprendió a los seguidores de la modelo con el crecimiento que tuvo en estos años y con el camino que eligió.

A.E