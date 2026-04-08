Lejos de la televisión, el exitoso negocio de Jimena Cyrulnik que la posiciona como empresaria textil

Durante años, Jimena Cyrulnik fue una de las caras más reconocidas de la televisión y la moda en Argentina. Dueña de un perfil carismático y cercano, supo construir una carrera sólida frente a cámara, pero con el paso del tiempo eligió alejarse del ruido mediático para enfocarse en una faceta mucho más íntima, personal y empresarial.

Jimena Cyrulnik

Hoy, lejos de los sets y de la exposición diaria de la pantalla chica, Jimena Cyrulnik atraviesa una etapa completamente distinta, vinculada al diseño y al universo textil. Su presente profesional está marcado por XYRUS, una marca de trajes de baño y mallas inclusivas con la que logró transformar una experiencia personal en un emprendimiento con identidad propia, propósito y una comunidad cada vez más consolidada.

XYRUS, una marca pensada para celebrar los cuerpos reales

El proyecto que hoy la posiciona a Jimena Cyrulnik como empresaria nació con una idea clara: ofrecer trajes de baño diseñados para que más mujeres puedan sentirse cómodas, representadas y libres al momento de mostrarse. Lejos de los moldes rígidos de la moda tradicional, XYRUS se construyó desde una mirada mucho más humana y realista sobre el cuerpo femenino, apostando a una propuesta inclusiva y sensible.

Jimena Cyrulnik

Ese espíritu se refleja incluso en el mensaje que Jimena Cyrulnik comparte desde la propia identidad de la marca. En su sitio web, la actriz define el corazón del emprendimiento con una frase que resume toda la filosofía del proyecto: “La felicidad habita en nosotros y nuestro cuerpo, imperfecto, bello, único. Es el continente de nuestra vida”.

Una historia personal convertida en propósito y negocio

Detrás de XYRUS no hay solo una apuesta comercial, sino también una historia profundamente personal. Jimena Cyrulnik contó en distintas oportunidades que el proyecto nació como una forma de reconciliarse con su propia imagen y de transformar en algo positivo las experiencias difíciles que atravesó con su cuerpo a lo largo de los años.

Jimena Cyrulnik

En la misma línea, Jimena Cyrulnik también expresa en la web oficial de XYRUS cómo vive hoy este presente laboral: “Diseñar también es un acto de amor”, asegura, antes de agradecer el vínculo construido con quienes eligen sus prendas. Así, lejos de la televisión pero muy conectada con una nueva manera de comunicar, la modelo consolidó un negocio que no solo la reposiciona como empresaria textil, sino también como una mujer que logró convertir su historia en una marca con sentido.