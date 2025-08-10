Pizza sin levadura ni leudado: la receta de Jimena Monteverde que es imposible de fallar

Jimena Monteverde nuevamente cautivó a sus seguidores con una propuesta que combina practicidad y sabor. Se trata de una pizza casera que no necesita levadura ni tiempo de reposo, pero que logra una textura suave y crocante digna de una pizza tradicional.

Con harina leudante, cerveza y algunos condimentos básicos, cualquiera puede preparar esta receta en casa y lograr un resultado delicioso. Es perfecta para improvisar una comida casera, incluso si no tenés experiencia en la cocina.

La receta de pizza casera sin levadura, de Jimena Monteverde

Lo más característico de esta preparación es la facilidad para conseguir los ingredientes que lleva y lo fácil que es incorporarlos para el plato final, ideal para compartir en familia o con amigos. "¡¡Es buenísima y muy fácil!!", escribió Jimena en el video mostrando el paso a paso de la receta.

Jimena Monteverde

Ingredientes

500 g de harina leudante

2 cucharaditas de sal fina

3 o 4 cucharadas de aceite de oliva (puede ser aceite común)

Cerveza (cantidad necesaria, poco más de la mitad de una lata estándar)

Tomate (puede ser de botella o el que tengas)

Orégano al gusto

Mozzarella (desgranada o rallada)

Queso rallado para mezclar con la mozzarella

Ingredientes opcionales para cubrir: morrón, rúcula, jamón, o lo que prefieras

El paso a paso de la preparación de pizza casera sin levadura

En un bol, colocar la harina leudante (medio kilo) y agregar las dos cucharaditas de sal fina.

Hacer un hueco en el medio y agregar el aceite de oliva (o el que tengas), unas 3 o 4 cucharadas.

Incorporar la cerveza de a poco (aproximadamente un poco más de la mitad de la botella ), y mezclar hasta formar una masa blanda y homogénea, similar a una masa con levadura.

Formar la masa, que debe quedar bien blandita.

Dividir la masa en dos para hacer pizzas finitas si deseas.

Estirar la masa con las manos hasta obtener el grosor deseado.

Colocar la masa en una superficie aceitada .

Mezclar el tomate con un poco de orégano, sal y un chorrito de aceite y volcar esta mezcla sobre la masa cruda.

Precalentar muy bien el horno y colocar la pizza sobre la chapa caliente para lograr un piso crocante.

Cuando el piso esté bien crocante (tipo prepizza), cubrir con la mezcla de mozzarella y queso rallado con un toque de orégano.

Llevar la pizza al horno bien fuerte para que se derrita el queso.

Una vez gratinada, agregar los i ngredientes opcionales que quieras (morrón, rúcula, jamón, etc.).

¡Disfrutar de una receta increíble para deleitar a cualquiera (o a uno mismo) en solo unos minutos!



Con esta propuesta, Jimena Monteverde demuestra que no es necesario contar con ingredientes especiales ni esperar largas horas para disfrutar de una buena pizza. Un verdadero salvavidas culinario para cualquier día de la semana.

F.A