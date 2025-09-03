La miniserie que fue un furor de Netflix, atraviesa su segundo boom de éxito y puede verse en un solo día

Netflix cuenta con un amplio catálogo, que le permite a la audiencia poder tener un abanico de opciones para elegir qué tipo de producción ver. Desde historias de amor a thriller psicológico de diversos orígenes son algunas de las alternativas, pero también existen diversos formatos y la miniserie es una de las más elegidas al poder disfrutar de una ficción en pocas entregas. Y es entre ellas que se encuentra una particular historia estrenada en 2021, que vuelve tener el gran éxito de aquel momento.

El tiempo que te doy es una de las más elegidas de la plataforma, al narrar una gran historia de amor y desamor, pero también por cómo se construye en relato con una narrativa alineada con los tiempos. Cada uno de los capítulos dura entre 11 y 13 minutos, y se coordina con el relato de cada momento de esta pareja.

El tiempo que te doy, el éxito de Netflix: de qué trata

Lanzada en 2021, El tiempo que te doy es de origen español y cuenta con 10 capítulos, aunque el número puede ser considerado extenso para hablar de una miniserie, cada uno de ellos tiene una extensión de entre 11 y 13 minutos, por lo que en el lapso de dos horas se puede comenzar y terminar de ver.

Pero este tiempo de duración de cada uno de los capítulos está totalmente relacionado con el título y tema de la producción. La trama gira en torno al proceso de separación de Lina y Nico, tras nueve años de amor, poniendo el dolor en el centro de la narración, al elegir seguir por caminos separados luego de todo lo vivido juntos.

El tiempo es un factor clave en la construcción de la historia, siendo un aspecto en el que se ve la clave para la sanación, pero también para visualizar aquellos momentos felices de la relación. Es aquí donde la duración de cada episodio es de gran relevancia al disminuirse en relación con los momentos alegres compartidos, demostrando que son cada vez menos, dedicándole un enfoque tanto al pasado como al presente.

Con este formato, se desarrolla el proceso de los protagonistas de cómo aprender a dejar ir tanto las expectativas en relación con la vida en pareja y buscar sostener el vínculo. A cuatro años de su estreno en Netflix, esta miniserie vuelve a tocar un pico de éxito en la actualidad, recordando la importancia del tiempo, el compartido y el necesario para sanar.