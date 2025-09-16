El dramático pedido que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina antes de que comprara la moto

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva tras el violento accidente de tránsito que protagonizó el pasado viernes. En las últimas horas, se conoció el dramático pedido que le había hecho Daniela Celis, su ex pareja y mamá de sus dos hijas, antes de que comprara la moto.

Qué le dijo Daniela Celis a Thiago Medina antes de que comprara la moto

Mientras Thiago Medina lucha por su vida en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Romina Uhrig reveló la advertencia que le hizo Daniela Celis a Thiago Medina antes de que se comprara la moto que quedó involucrada en el violento accidente.

Thiago Medina junto a Daniela Celis, Laia y Aimé

“Ella no estaba de acuerdo con la moto. Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, contó en A la Barbarossa (Telefe) la exdiputada, al remarcar que el pedido de su amiga estaba vinculado al temor de que sufriera un accidente similar.

De esta manera, la ex Gran Hermano dejó en claro el miedo que tenía Pestañela a que el padre de sus dos hijas chocara con la moto. Cabe recordar que "El Noba" murió en junio de 2022 tras impactar con su moto contra un auto en Florencio Varela y permanecer varios días internado en grave estado.

Romina Uhrig, Juli Poggio, Daniela Celis y Thiago Medina

Qué dijo el último parte médico de Thiago Medina

Los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundieron un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva tras el violento accidente de moto que sufrió el viernes pasado. El informe indicó que en las últimas horas presentó un cuadro de fiebre, lo que obligó a realizarle nuevos estudios y a modificar el esquema de antibióticos.

El cartel de las hijas de Thiago Medina

A pesar de esta complicación, los profesionales remarcaron que el joven se encuentra “estable y con pronóstico reservado”, bajo la atención del equipo de cirugía torácica y los médicos de la unidad de cuidados intensivos. Se espera que durante la tarde se dé a conocer una nueva actualización sobre su evolución.