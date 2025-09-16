Envidiosa 3 llega a Netflix: Cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Netflix confirmó la llegada de Envidiosa 3, la nueva temporada de la serie protagonizada por Griselda Siciliani. Con una producción ya en marcha y un adelanto que anticipa el regreso de Victoria Mori, la historia continúa su recorrido con nuevos episodios que mantienen el tono íntimo y cotidiano que caracteriza a la ficción.

Con Griselda Siciliani a la cabeza, Netflix confirma Envidiosa 3

Netflix prepara el estreno de Envidiosa 3, la tercera entrega de la serie que sigue la vida de Victoria Mori en medio de vínculos, decisiones y momentos personales. La producción avanza con novedades en el elenco y escenas que retoman el estilo que definió las temporadas anteriores. El anuncio fue acompañado por un adelanto que refleja el tono irónico y cercano de la ficción, consolidada como una de las más vistas.

El anuncio se realizó con un video protagonizado por Griselda Siciliani en el que, fiel al estilo de la serie, se mezcla lo cotidiano con lo absurdo. En la escena, se puede apreciar a su personaje en un estadio rodeada de parejas que se besan mientras ella permanece sola. La incomodidad crece hasta que, en medio de la celebración, levanta un cartel que anuncia: “Envidiosa 3 en producción. Solo en Netflix”.

A pesar de que aún no hay fecha oficial para el estreno, se confirmó que la tercera temporada comenzará a rodarse en los próximos meses. Teniendo en cuenta los tiempos de producción, se estima que los nuevos capítulos podrían llegar a la plataforma a principios de 2026. La expectativa crece entre los seguidores de la serie, que ya especulan con los posibles giros en la trama.

La historia de Envidiosa gira en torno a Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años. En la primera temporada, la protagonista decide replantearse su relación de pareja y su lugar en el mundo, mientras observa cómo sus amigas avanzan en sus vidas con matrimonios e hijos. Mientras que en la segunda temporada, la protagonista se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones, entre nuevas relaciones, desafíos personales y una búsqueda por estabilidad emocional.

El elenco principal se mantiene, con la actriz al frente, acompañada por Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea. También se sumaron figuras como Gloria Carrá, José Giménez Zapiola y Agustina Suásquita, quienes aportaron frescura y nuevos matices a la historia. La química entre los personajes y el tono de comedia dramática fueron claves para colocarla entre las más vistas de Netflix.

Por su parte, en esta nueva etapa, se espera que la trama retome algunos interrogantes que quedaron abiertos en la temporada anterior. La relación entre Vicky y Matías, el vínculo con Dani, su amiga incondicional, y el proceso de autoconocimiento que atraviesa la protagonista seguirán siendo ejes centrales. Además, se anticipa que habrá nuevos personajes que completen el universo emocional y cotidiano.

Uno de los momentos más comentados en torno a esta nueva temporada fue el mensaje de despedida que Griselda Siciliani compartió en referencia a su personaje. “Te voy a extrañar, Vicky”, escribió, en lo que muchos interpretaron como un cierre de ciclo. Sin embargo, la confirmación de la tercera entrega dejó en claro que falta el cierre final de la serie.

