De Guillermina Valdés y Joaquín Levinton a Violeta Urtizberea y Benjamín Alfonso: los mejores looks en la noche de Buenos Aires

Guillermina Valdés, Joaquín Levinton, Violeta Urtizberea y Benjamín Alfonso fueron parte de una gran inauguración que convocó a numerosas figuras del espectáculo, la moda y la música en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre encuentros, recorridas por el nuevo Champagne Bar, una propuesta que busca instalar una nueva tendencia en la escena gastronómica porteña, los invitados también llamaron la atención por sus elecciones de vestuario para una noche que combinó diseño, estilo y vistas privilegiadas.

Los mejores looks del evento que marcó la noche porteña: De Guillermina Valdés a Joaquín Levinton

La ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo punto de encuentro para quienes buscan propuestas vinculadas a la gastronomía. En este contexto se presentó Bulles Champagne Bar, ubicado en el piso 16 del histórico Edificio Comega, que reunió a distintas figuras, como Guillermina Valdés, Joaquín Levinton, Violeta Urtizberea y Benjamín Alfonso, para conocer una propuesta que pone al champagne en el centro de la escena. La apertura convocó a celebridades que acompañaron la velada con estilismos que combinaron tendencias y elecciones destacadas.

Guillermina Valdés, Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en Bulles Champagne Bar

La inauguración se produjo en un momento en el que estos bares comienzan a ganar presencia en distintas ciudades del mundo. Después de la consolidación de los wine bars, las vermuterías y los espacios especializados en coctelería de autor, esta nueva categoría busca acercar el consumo de champagne a experiencias más cotidianas y relajadas. La propuesta apunta a disfrutar de una copa en un entorno contemporáneo, acompañado por gastronomía pensada en acompañar encuentros.

Guillermina Valdés en Bulles Champagne Bar

En su llegada al bar, Guillermina Valdés eligió una propuesta que combinó guiños clásicos con detalles contemporáneos. La modelo lució un vestido midi sin mangas en un intenso tono naranja, confeccionado en un material de acabado similar al cuero, con diseño camisero y cierre frontal mediante botones. Para definir la silueta, incorporó un cinturón negro con hebillas doradas, mientras que completó el conjunto con botas negras de caña alta. El estilismo se complementó con el cabello suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio.

Joaquín Levinton en Bulles Champagne Bar

Por su parte, Joaquín Levington eligió una versión más urbana de la sastrería tradicional. El músico apareció con un traje de tonalidad suave con sutiles rayas verticales, acompañado por una camisa blanca utilizada con el cuello abierto. Lejos de optar por zapatos clásicos, sumó zapatillas blancas que aportaron un aire informal al conjunto. Los anteojos de marco claro completaron un look que combinó detalles formales con elementos de inspiración casual, una fórmula que mantiene desde hace tiempo.

Violeta Urtizberea y Benjamín Alfonso marcaron su impronta fashionista en la inauguración

Durante la inauguración de Bulles Champagne Bar, Violeta Urtizberea apostó por una propuesta clásica en clave nocturna, protagonizada por un vestido negro de largo midi y silueta ceñida al cuerpo. El diseño, con escote en forma de “V” y finos breteles, incorporó detalles en la falda que aportaron movimiento. Para completar el estilismo, eligió zapatos negros de taco alto con terminación en punta y delicadas tiras al tobillo. El beauty look sumó un toque de color a través de unos labios en rojo intenso y se combinó con un peinado hacia atrás con ondas suaves.

Violeta Urtizberea en Bulles Champagne Bar

En la velada, Benjamín Alfonso se inclinó por un look urbano con detalles que remitieron a la estética militar. La pieza principal fue una chaqueta negra de corte entallado, con cuello alto y delicados detalles que aportaron personalidad al conjunto. Debajo llevó una remera básica en tono gris y sumó un pantalón negro de líneas simples y calce cómodo, mientras que el calzado estuvo compuesto por zapatillas oscuras con suela blanca, generando un equilibrio entre lo casual y lo elegante.

Benjamín Alfonso en Bulles Champagne Bar

Wally Diamante y Andrea "Tucu" Martínez en Bulles Champagne Bar

Gisele Acevedo y Nicolás Weil los dueños de Bulles Champagne Bar

La reunión se desarrolló en un ambiente donde las visuales de la ciudad tuvieron un papel importante. La ubicación elevada del espacio permitió que los asistentes disfrutaran del paisaje urbano mientras recorrían las instalaciones y conocían la propuesta gastronómica. En este marco, la moda volvió a convertirse en uno de los puntos destacados de la noche, con estilismos que acompañaron la impronta contemporánea del evento.

Anto Macchi en Bulles Champagne Bar

Guillermina Valdés, Joaquín Levinton, Benjamín Alonso y Violeta Urtizberea formaron parte de una noche que combinó moda, encuentros sociales y una propuesta gastronómica que busca abrirse camino en la escena porteña. Entre conjuntos de sastrería, vestidos de inspiración clásica y apuestas con impronta urbana, los invitados acompañaron la inauguración de un espacio que propone una forma diferente de disfrutar el champagne en la ciudad.

VDV