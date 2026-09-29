Así fue la última aventura de Carolina Baldini en moto por Escocia, Irlanda y Gran Bretaña

La profunda pasión de Carolina Baldini por las motos es un legado de su padre que resurgió con fuerza tras su separación. Dejando atrás los flashes urbanos, la exmodelo encontró en las dos ruedas una vía de libertad absoluta y superación personal . Sus kilómetros recorridos incluyen exigentes travesías por el Cañón del Colorado, rutas desde Nueva York a Miami, y un reciente cruce balcánico desde Croacia hasta Grecia.

Sin embargo, su última gran aventura la llevó a desafiar los climas y la geografía del norte europeo. Al mando de una potente BMW 1300 GS y junto a un equipo multicultural de motociclistas, se sumergió en un exigente circuito de 2.500 kilómetros ideado exclusivamente a través de caminos secundarios, trazados de montaña y pueblos rurales, recorriendo lugares como Escocia, Irlanda y Gran Bretaña.

La última aventura de Carolina Baldini: primera parada, Escocia

La última aventura de Carolina Baldini comenzó en la mágica e histórica Escocia , una tierra que cautivó a la viajera desde el primer instante por su mística y su imponente arquitectura medieval. La empresaria se dedicó a explorar los rincones más emblemáticos de este destino, caminando por varios de los puntos urbanos y naturales más destacados. Baldini se grabó paseando por las calles de Edimburgo, luciendo un elegante tapado largo ideal para el clima británico y una boina clásica que complementaba su estilo viajero.

Las calles empedradas, los castillos rodeados de leyendas y los valles profundos teñidos de un verde infinito fueron el escenario perfecto para los primeros días de su travesía. En este tramo, el foco estuvo puesto en absorber la cultura local y dejarse maravillar por la imponente geografía de las Tierras Altas, una región que desafía los sentidos y que sirvió como el preludio ideal para las intensas jornadas de manejo que vendrían después. Tras hospedarse en un hotel de estilo lujoso e histórico, se sumó a un grupo de motociclistas para seguir la aventura por Reino Unido, el verdadero foco de este viaje por el Viejo continente.

La última aventura de Carolina Baldini: primera parada, Escocia

La última aventura de Carolina Baldini: la travesía en moto por Irlanda y Gran Bretaña

La verdadera adrenalina para Carolina Baldini comenzó al recorrer Irlanda y Gran Bretaña en moto, un trayecto extenuante de 2.500 kilómetros en total donde la velocidad, la resistencia y la destreza al manubrio fueron las grandes protagonistas. Dejando atrás el descanso urbano, la empresaria se subió a una potente BMW 1300 GS de color oscuro, bautizada afectuosamente como la pantera negra. La planificación del circuito fue rigurosa: el grupo de motociclistas de diversas nacionalidades decidió de forma unánime evitar las aburridas y monótonas autopistas comerciales. En su lugar, optaron por aventurarse en estrechos caminos secundarios, sinuosas rutas de montaña y senderos rurales poco explorados para conectar de una manera mucho más autóctona con el paisaje europeo.

La última aventura de Carolina Baldini: la travesía en moto por Irlanda y Gran Bretaña

El primer tramo por Irlanda comenzó a las ocho y media de la mañana tras vestirse meticulosamente con toda la indumentaria de seguridad. En todo momento, Carolina se mantuvo equipadísima para las inclemencias del tiempo, luciendo su casco y trajes térmicos diseñados para aislar el cuerpo de las hostiles ráfagas de viento y humedad de la región. Montar estas motocicletas de alta cilindrada por el territorio británico implicó sortear serios desafíos técnicos y geográficos, haciendo que la aventura se volviera una victoria pasos a cumplir y un recorrido por lugares mágicos.

La última aventura de Carolina Baldini: la travesía en moto por Irlanda y Gran Bretaña

De esta manera, esta imponente travesía por Escocia, Irlanda y Gran Bretaña se transformó en mucho más que un viaje turístico. Fue una verdadera prueba de fuego que consolidó la madurez de Carolina Baldini como motociclista internacional.

A.E