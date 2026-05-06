La emoción de Tini Stoessel tras cumplir su gran sueño: "No entiendo nada"

En lo que va del año, Tini Stoessel atraviesa un gran 2026. En el plano personal, la artista estaría preparando su boda con Rodrigo de Paul mientras que en lo profesional se encuentra en pleno tour de su show musical Futttura. Aunque esto no es todo porque, en las últimas horas, la cantante cumplió su gran sueño.

Tini Stoessel, la artista invitada de los Jonas Brothers

Este miércoles 6 de mayo, Los Jonas Brothers hicieron su primer Movistar Arena en la Argentina y el show tuvo un condimento especial que hizo vibrar a los fans: Tini Stoessel apareció en el escenario para cantar junto a ellos. La cantante cumplió uno de sus sueños más grandes y sus seguidores enloquecieron al verla tan feliz y emocionada.

El trío integrado por Nick, Joe y Kevin Jonas, que conquistó al público global desde mediados de los 2000 con hits pop y series juveniles, eligió a la artista como invitada especial en una noche que quedará para el recuerdo. En medio de la euforia y la emoción de los presentes al recital, Tini Stoessel sorprendió al interpretar This is me, la icónica canción que Demi Lovato y Joe Jonas lanzaron en 2008 como parte de la película Camp Rock.

Tini Stoessel

Los hermanos también le permitieron entonar su hit Cupido en un estadio repleto de público. Sin dudas, su participación se convirtió en el momento más comentado del show y los videos no tardaron en aparecer en redes sociales. La propia artista reposteó la historia de una fan que resumía la emoción de la noche: “El momento exacto en el que Tini se da cuenta que cumplió su sueño de adolescente”. Aún impactada, Tini Stoessel respondió con sinceridad: “No entiendo nada”.

La emoción de Tini Stoessel tras cantar con los Jonas Brothers en el Movistar Arena.

El día que los Jonas Brothers halagaron el talento de Tini Stoessel

La colaboración entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel no fue casual. En los días previos, los hermanos habían dejado varios guiños que alimentaron las sospechas de los fans sobre la participación de la Triple T. Incluso, horas antes del recital, compartieron una historia en redes sociales camino al escenario en la que se los veía escuchando una canción de la cantante argentina.

La expectativa creció aún más cuando comenzó a circular un video de Joe Jonas anticipando la sorpresa. “Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con... ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”, expresó, generando una ola de especulaciones.

Lo cierto es que no es la primera vez que sus caminos se cruzan. Meses atrás, en 2025, los Jonas Brothers ya habían mencionado públicamente a Tini Stoessel durante una entrevista. Además, habían manifestado su deseo de cantar con ella, desatando furor entre sus seguidores. Por su parte, la intérprete no ocultó su entusiasmo y aseguró que compartir escenario con ellos sería cumplir un sueño. De esta manera, su gran sueño de cantar con ellos se hizo realidad y su emoción se hizo evidente al bajarse de la tarima. "No entiendo nada", reconoció en su red social.