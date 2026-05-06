La declaración de amor de José Chatruc a Sabrina Rojas por su cumpleaños: "Te amo, sos por escándalo la 1"

Desde que oficializaron su romance “sin etiquetas”, Sabrina Rojas y José Chatruc se muestran más enamorados que nunca. Los tortolitos aprovecharon este fin de semana XXL para realizar una miniluna de miel en las vísperas del cumpleaños de la conductora. Lejos de las presiones sociales y viviendo a pleno su unión en libertad, en las últimas horas, el exfutbolista sorprendió a todos en sus redes sociales con una inesperada declaración a la modelo que este miércoles 6 de mayo cumple 46 años.

José Chatruc, el último romántico

José Chatruc esperó a los primeros minutos del día para realizar un tierno posteo en su cuenta personal de Instagram que se robó todas las miradas. El periodista aprovechó este día tan especial para Sabrina Rojas y le declaró públicamente su amor. “Feliz cumple para mi compañera”, comenzó escribiendo dejando en claro el lugar que ocupa la presentadora en su vida.

Sabrina Rojas y José Chatruc | Instagram

En este marco, aprovechó para resaltar la icónica frase de cabecera que los mantiene unidos desde hace unas semanas. “Paso a paso me dice la reina y para mí es una frase de campeonato”, expresó visiblemente emocionado por encontrar el amor. Asimismo, mostró sus intenciones de seguir escribiendo juntos esta incipiente historia de amor: “Sé que el año pasado la rompiste, ¡pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba! Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más”.

Para finalizar, el comunicador no se guardó más sus sentimientos y exclamó con sumo orgullo: “Te amo Rojas, sos por escándalo ¡la 1!”, de inmediato, concluyó con un chascarrillo dejando en claro que se salteó pasos de la etapa del romance: “Pd: Premio para mí que adelanté los tiempos”.

En paralelo, utilizó sus historias de 24 horas para subir una sugestiva foto junto a su amada en la que se están por dar un beso frente a un espejo. “Te amo chinchu”, deslizó. Además, aprovechó su imagen como influencer y redireccionó a sus seguidores hasta el perfil de la ex de Luciano Castro así le “le explotaban el Instagram” con gestos de cariño por esta nueva vuelta al sol.

Posteo de José Chatruc a Sabrina Rojas | Instagram

La respuesta de Sabrina Rojas a José Chatruc

Como era de esperarse, en cuestión de minutos, las reacciones de los seguidores de José Chatruc no tardaron en hacerse visibles. Personalidades tales como Marcela Kloosterboer, Evangelina Anderson, Natalie Weber y Connie Ansaldi -entre otros- dejaron en la caja de comentarios emojis de corazón y palabras de apoyo a la pareja. Sin embargo, el mensaje que se destacó, sin dudas, fue el de Sabrina Rojas.

La panelista le devolvió el gesto a su actual novio y expresó llena de satisfacción: “Que suerte tengo de que estés en mi vida. Sos todo lo que está bien”, señaló. No conforme con esto, añadió sumamente enamorada: “Si la gente te conociera, ¡sabría que la que está robando soy yo! Te amo Chatruc. Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo”.

Sabrina Rojas y José Chatruc | Instagram

De esta manera, Sabrina Rojas y José Chatruc demuestran que están más enamorados que nunca y que su romance se va salteando etapas y escala a niveles más formales y llenos de pasión. Una vez más, la complicidad, la diversión y el compañerismo se convierten en el eje transversal de una relación que empezó sin etiqueta, pero que rápidamente se fue consolidando.

NB