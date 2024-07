El domingo 14 de julio el seleccionado argentino se consagró campeón de la Copa América, con este nuevo título se obtuvo el bicampeonato de esta competencia. Pero además se trató del último partido de Ángel Di María con la celeste y blanca, motivo por el cual el evento tuvo su gran cuota emotiva. Las redes sociales se colmaron de mensajes para el argentino y fue su esposa, Jorgelina Cardoso, quien se encargó de mostrar cómo fue el regreso del jugador al suelo nacional desde Miami.

La foto de Ángel Di María con la nueva Copa América

Las postales de los jugadores argentinos sosteniendo las dos Copas América conseguidas se pudieron ver en las redes sociales minutos más tarde de la victoria, causando furor entre los fanáticos al celebrar este importante momento para el deporte nacional. Pero puntualmente, las imágenes que muestran a Ángel Di María festejando este suceso emocionaron a todos, tratándose de su gran despedida como parte del equipo. En el campo de juego se lo pudo ver junto a su familia compartiendo la victoria, que festejó entre lágrimas.

Lo cierto es que además de mostrarse con el gran trofeo en la cancha, Di María fue el encargado de transportarlo hacia la Argentina en el vuelo de regreso que se tomó parte del equipo que fue recibido en Ezeiza. En una imagen compartida en Instagram por Jorgelina Cardoso se puede observar al jugador descansando en el asiento del avión, mientras a su lado mantiene a la nueva copa. Con una de sus piernas logra sostenerla para tenerla a su lado. Esta secuencia fue capturada por la mujer, que la describió como "una ternura".

Luego de este momento, los once jugadores que regresaron a la Argentina fueron ovacionados fuera del predio de la AFA donde se reunieron un gran número de hinchas para saludarlos. Fue allí también que tuvieron una celebración privada organizada por la institución. Actualmente, la familia Di María se encuentra en el país y por el momento se desconoce cuándo el futbolista se reincorporará al Benfica.

El sentido mensaje de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María

Tanto la obtención de este nuevo título como el retiro de vestir la camiseta argentina fueron los motivos por los que Jorgelina Cardoso decidió hacele una profunda dedicatoria a su esposo. Fue mediante su cuenta de Instagram que la rosarina decidió poner en palabras cómo la familia vivía este fin de una etapa, a la que llegaron después de grandes esfuerzos.

"Cada uno en su vida sufre y lucha por diferentes motivos, tristemente algunos motivos son más graves que otros, pero eso no quita que por lo que uno sufre no tenga sentido o no sea importante. Yo te vi sufrir y te escuché llorar por lesiones, finales perdidas, goles errados, críticas, insultos, etc. Hoy todo eso quedó en el olvido, todo es felicidad y gozo del camino que recorriste. Te vas porque así lo decidiste, y por más que muchos no estuvimos de acuerdo y te pedimos que no lo hagas, una vez más fuiste inteligente y supiste tomar una decisión sabia, irte con el pecho inflado por la puerta grande, dejando un mensaje que para mí es lo más importante de todo esto, un mensaje a cualquier “angelito” que hoy empieza a jugar, que pase lo que pase y que así tenga miles de piedras en el camino hay que remarla y luchar hasta el último baile", expresó la mujer sobre su pareja y padre de sus dos hijas.



Y cerró: "Estoy orgullosa de tu carrerón, de tu historia y tu trabajo constante pero más orgullosa estoy de la persona que sos y que me eligió para recorrer esto juntos. De ahora en más, alentaremos a Argentina y haremos mucha fuerza desde la tribuna juntitos, como todo lo que hacemos. Te amo eternamente bicampeón".