José Chatruc confirmó su relación con Sabrina Rojas

Sabrina Rojas es una de las conductoras más observadas de las redes sociales, sobre todo por sus relaciones románticas con varias celebridades de la farándula. Sin embargo, en medio de grandes oportunidades laborales y crecimiento de personal, comenzaron a surgir nuevos rumores de romance con un exfutbolista reconocido. José Chatruc fue apuntado como el nuevo interés amoroso de Rojas, y, al ser consultado por la prensa, no dudó en ser sincero sobre su relación.

Los rumores de José Chatruc y Sabrina Rojas

Los dichos de José Chatruc sobre su relación con Sabrina Rojas

Los rumores de romance entre José Chatruc y Sabrina Rojas comenzaron cuando una foto de ellos en una cena mostró la complicidad que ambos tenían. Marcia Frisciotti, más conocida como Gossipeame, compartió en sus historias la postal, y desató el debate entre los usuarios. Sin embargo, y ante la falta de respuestas claras por parte de la protagonista de la noticia, Puro Show (eltrece) salió en búsqueda del exfutbolista, quien no dudó en confirmar que existía una relación amistosa entre ellos.

“Somos amigos y tenemos la mejor. Tenemos un grupo lindo que nos juntamos, pero no la podemos hacer jugar al pádel, es en lo único que está en falta. Pero después bien, tenemos buena onda”, sentenció Chatruc en conversaciones con el movilero. De esta manera, aseguró que se venían viendo mucho en estos meses, lo que llevaba a que se conocieran "un poco más". “Yo no la conocía tanto. Le hice notas, vino a mi cumpleaños, pero se sumó al grupo el año pasado y tenemos la mejor”, exclamó.

Sin embargo, cuando el movilero le consultó sobre un posible romance, el exfutbolista no dudó en bromear al respecto y dejar entrever un interés de su parte. “El tiempo pone las cosas en su lugar, ojalá que se me de. Me gusta, somos amigos, pero quién dice que mañana... Apunto al amor en la vida”, expuso. Finalmente, aseguró que se sorprendió de la mediatización del suceso, cuando solo se trató de una cena, pero eso lo ayudó a entender la magnitud de lo que provoca Sabrina Rojas.

Las relaciones anteriores de José Chatruc y Sabrina Rojas

Sabrina Rojas viene de varias separaciones significativas, que se volvieron virales en las redes sociales. La primera fue la de Luciano Castro, con el que comparte dos hijos que adoran. Sin embargo, las infidelidades del actor los pusieron en la mira de todo y generaron una problemática a su alrededor. Tras esta fallida relación, apostó al amor con Luis "Tucu" López y Gabriel "Lechuga" Linares, con quienes tuvo rumores, confirmaciones y separaciones mediáticas.

José Chatruc, Sabrina Rojas

Finalmente, a comienzos de marzo del 2025, rumores de romance comenzaron a seguirla con José Chatruc. El exfutbolista se separó de su última pareja tras el nacimiento de su hijo menor, y contó lo duro que fue superar la situación. Sin embargo, conoció a Sabrina Rojas, y ambos estarían manteniendo una fuerte relación de amistad que llevó a empezar un gran debate en redes sociales sobre un posible romance a futuro.

A.E