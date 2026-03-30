El primer día de campo de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: caballos, vacas y "equitación"

Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, vivió su primer día de campo rodeado de caballos, vacas y actividades vinculadas a la equitación. La salida en familia se convirtió en una experiencia distinta, marcada por la naturaleza y el aire libre, en un entorno que reflejó tranquilidad y disfrute.

Animales y “equitación”: El primer día de campo de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, protagonizó una jornada especial en su primer día de campo, con paisajes verdes y animales que acompañaron la experiencia. Entre momentos de descanso y actividades rurales, la familia compartió una vivencia que se suma a los primeros meses del bebé.

Faustino y Eva Bargiela

En las últimas horas, la modelo compartió en sus redes sociales distintas imágenes donde se la podía ver junto al pequeño viviendo un momento especial. La salida familiar se dio en medio del festejo por los cinco meses del bebé. La pareja celebró el momento con una jornada al aire libre, rodeada de naturaleza y animales.

En su publicación, Eva Bargiela se lució con un atuendo fresco; Gianluca Simeone, por su parte, sostuvo al bebé con un estilo más informal, con prendas cómodas que acompañaban la ocasión. Faustino, protagonista de la salida, lució un conjunto claro. Además, una de las imágenes que más llamó la atención mostró al niño con una boina azul oscuro, causando una ola de reacciones.

Faustino, Eva Bargiela y Gianluca Simeone

La familia disfrutó de actividades vinculadas al campo, con caballos y vacas como parte del paisaje, y con la equitación como una de las propuestas que marcaron la jornada. En su posteo de Instagram, la influencer acompañó las imágenes con un mensaje breve y significativo: “Nuestro finde largo fue algo así”.

La salida de campo de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su hijo Faustino

La salida al campo se convirtió en una oportunidad para mostrar cómo transcurren los primeros meses de Faustino. Eva Bargiela y Gianluca Simeone eligieron un entorno distinto al habitual y con actividades que lo acercan a la naturaleza. La presencia de animales y la posibilidad de recorrer el lugar reforzaron la idea de un día pensado para compartir en familia.

Por su parte, la modelo, que atraviesa una nueva etapa personal marcada por la maternidad, destacó en sus palabras que su vida adquirió un sentido diferente desde la llegada de su hijo. La celebración de los cinco meses del bebé se integró a esta experiencia de campo, donde cada detalle reflejó el momento que viven.

La equitación, mencionada como parte de la jornada, sumó un atractivo especial. La presencia de caballos y la posibilidad de acercarse a ellos aportaron un matiz distinto a la salida, integrando a Faustino en un escenario que combina tradición y naturaleza. Las vacas y el paisaje rural completaron la experiencia de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto al bebé.

Faustino y Eva Bargiela

Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, vivió su primer día de campo rodeado de caballos, vacas y actividades vinculadas a la equitación en un entorno verde y soleado. La salida en familia reflejó un momento de conexión con la naturaleza y los animales, donde cada detalle acompañó la celebración de los cinco meses del pequeño.

VDV