El sentido mensaje que recibió Luciano Castro de su hija, Esperanza, en un día muy especial: "La persona más importante"

Luciano Castro cumplió 51 años y si bien no mostró la intimidad del festejo, como sí lo hizo el año pasado junto a Griselda Siciliani, dejó ver el emotivo posteo que le dedicó su hija Esperanza, su hija de 13 años fruto de su relación pasada con Sabrina Rojas.

Luciano Castro mostró la dedicatoria de su hija Esperanza en el día de su cumpleaños

El lunes 16 de marzo, Luciano Castro celebró su cumpleaños número 51 y, como era de esperarse, recibió una catarata de saludos a través de las redes sociales. Sin embargo, hubo uno que logró destacarse por sobre el resto: el tierno mensaje de su hija Esperanza, la nena que tuvo con Sabrina Rojas.

La jovencita compartió una imagen vintage junto al actor en la que ambos posan con anteojos de sol, dejando ver la complicidad que los une desde siempre. Junto a la postal publicada en su red social de Instagram, Esperanza le dedicó unas sentidas palabras. “Feliz cumple a la persona más importante de mi vida", escribió junto a emojis de corazones dejando en claro el maravilloso vínculo que mantienen.

Conmovido, Luciano Castro no tardó en responderle públicamente con un mensaje cargado de amor. “Te amo hija de mi vida”, expresó el artista, quien se encuentra atravesando un particular presente personal tras su ruptura amorosa con Griselda Siciliani y la exposición mediática que tuvo su encuentro con una joven danesa en España.

La tierna publicación que le dedicó Esperanza a su papá, Luciano Castro.

Alta provisoria, grabaciones y cumpleaños bajo perfil: así es el presente de Luciano Castro

Este nuevo aniversario encontró a Luciano Castro en un momento particular de su vida. Es que recientemente recibió el alta transitoria de la clínica donde decidió internarse para tratar sus problemas de salud mental y actualmente continúa con un tratamiento bajo modalidad ambulatoria. “Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, contó en diálogo con La mañana de Moria (eltrece).

Acerca de cómo se encontraba previamente a su decisión, reveló: “Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”. Mientras se muestra enfocado en su bienestar personal, Luciano Castro manifestó que sigue adelante con sus proyectos laborales.

Luciano Castro

En la actualidad, forma parte de El tiempo puede esperar y graba la segunda temporada de la serie creada por Sebastián Ortega para Netflix. De hecho, su alta provisoria tendría que ver con esta producción que necesitaba su regreso para continuar con las escenas. En su reciente entrevista, Luciano Castro aseguró que las críticas y el ruido mediático no es algo que hoy le afecte. “Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, lanzó en el ciclo de Moria Casán.

En resumen, entre una etapa de cambios profundos y un proceso de reconstrucción personal, Luciano Castro recibió un sentido mensaje de su hija Esperanza en un día muy especial: su cumpleaños número 51. Lejos de festejarlo a lo grande y compartir las imágenes de este momento, decidió mantener su bajo perfil y realizar un festejo discreto junto al amor de su familia.