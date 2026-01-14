Sabrina Rojas reveló que tiene un romance con un hombre 15 años menor: “Cómo me buscan los pibes más jóvenes”

En medio del escándalo entre su expareja Luciano Castro y la actriz Griselda Siciliani, Sabrina Rojas volvió a estar en el centro de la escena mediática, esta vez, lejos de las críticas y los análisis a la pareja de actores. A través de una conversación con Ángel de Brito para el programa de streaming Bondi Live, la conductora reveló cómo está su vida sentimental luego de la ruptura amorosa con el padre de sus hijos.

La confesión de Sabrina Rojas que impactó a todos

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sacudió a todo el ambiente, sobre todo a la farándula argentina quien mostró una actitud ambigua ante los audios que trascendieron en los programas de espectáculos. Una de las figuras que analizó este escándalo fue Sabrina Rojas, la expareja del artista quien, ante sus debates, su nombre cobró fuerza en los medios.

Sabrina Rojas | Instagram

Tal es así que, Ángel de Brito en su programa de streaming se animó a preguntarle a la presentadora televisiva cómo estaba su estado sentimental. “Estoy soltera, pero chongueando como loca”, comenzó diciendo dejando en claro que en la actualidad prefiere relaciones ocasionales.

Fue en este marco que la actriz sorprendió al contar que a sus “chongos” les lleva una pronunciada diferencia de edad. "Tiene 20 años menos", lanzó el conductor de LAM (América TV). "No, tiene 15 o 10 años menos. No me gustan los chicos jóvenes, me gustan más de mi edad para ponerme en pareja, pero a veces te cautivan los chicos", contó risueña libre de estereotipos y tabúes.

Sabrina Rojas | Instagram

Sabrina Rojas, codiciada por los más jóvenes

En este contexto, Sabrina Rojas se animó a quebrar prejuicios y decidió abrir su abanico de preferencias en materia sexoafectiva. "No saben cómo me buscan los más jóvenes, no sé por qué, me encaran mucho y antes decía que no, y ahora sí", afirmó asombrada la modelo.

Para ella, estos son sus “últimos años de juventud”, razón por la que quiere aprovechar al máximo su sexualidad y disfrutar de los encuentros casuales, descontracturados y joviales. Por tal motivo, “hay excepciones” para vincularse con los más jóvenes. La distendida charla generó que Sabrina tenga un acto fallido: en vez de decir: “no sabés cómo me buscan”, exclamó: “¡No sabés cómo me gustan!”, provocando las risas en el estudio.

Por su parte, los usuarios en redes sociales celebraron esta plenitud que maneja la mediática rubia, justificando sus acciones: “El colágeno es vida”; “La felicito, si es una bomba se merece colágeno”; “Me encanta, viva señora, y no desprecie el colágeno”; “El colágeno es irresistible”; y “La felicito por permitirse...qué disfrute”. Finalmente, de Brito cerró la entrevista afirmando: “Siempre comió bien”.

De esta manera, Sabrina Rojas se mostró más animada y libre de prejuicios al contar su cambio de perspectiva respecto a las relaciones con varones menores que ella. Con el correr de los años, la actriz comenzó a explorar otras etapas de la vida que antes daba por descartada, viviendo al máximo su plenitud sexual, ampliando el catálogo de candidatos.

