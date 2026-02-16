Así son las vacaciones de Sabrina Rojas y sus hijos, en medio de la internación de Luciano Castro: relax, sorpresas y pura playa

Luciano Castro está pasando por un complicado momento personal, cuando decidió internarse, tras la polémica separación con Griselda Siciliani y el rol de la mediatización a su alrededor. En medio de las noticias, Sabrina Rojas decidió alejarse de los escándalos y ayudó a proteger a sus hijos de los medios de comunicación, planeando un relajante viaje a la Costa Argentina. En sus historias de Instagram, mostró sus primeros días en la playa, a pura diversión, amigos y complicidad entre ellos.

Las relajantes vacaciones de Sabrina Rojas y sus hijos, en medio de la internación de Luciano Castro

Sabrina Rojas decidió aprovechar su final de trabajo en SQP (América), y llevó a sus hijos a unas divertidas vacaciones en la playa. Mientras que Luciano Castro se encuentra internado voluntariamente, la modelo, Esperanza y Fausto decidieron tomarse unos días de paz y lejos de la mediatización que los rodea cotidianamente, y eligieron la Costa argentina como su destino perfecto. A pesar de la planificación previa al viaje, se encontró con cambios de hotel y problemas en las valijas, lo que provocó un primer día agotador y perfecto para el descanso.

Sin embargo, esto no les quitó la diversión y los juegos que ya aparecieron desde el primer momento. Entre el mar y largas jornadas en la playa, la modelo mostró los mejores ratos de mates y sonrisas con ellos. De esta manera, les dedicó un posteo con una pequeña sesión de fotos que hicieron, mientras disfrutaban del atardecer. "Son mi lugar", escribió, destacando la complicidad que hay entre ellos. Pero, en la noche, mientras los menores descansaban, ella decidió disfrutar de su soltería.

Soltería y amigos: el lado B de las vacaciones de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas planificó unas vacaciones en la playa para ella y sus hijos, y para reencontrarse con algunos de sus amigos más cercanos. Es por eso que, después de un día a pura playa y familia, decidió salir con sus seres queridos. En sus historias de Instagram, compartió la foto con todos ellos y las sonrisas que compartieron en una noche íntima. De esta manera, demostró que un viaje con sus hijos puede tener momentos con sus amigos, para disfrutar de su soltería.

Sus seguidores no dudaron en felicitarla por los días felices que está teniendo en la costa argentina, y la modelo sigue compartiendo los detalles de su viaje. En medio de la internación de Luciano Castro, donde el actor busca recuperarse tras un difícil comienzo de año, Sabrina Rojas se alejó ella y a sus hijos de los medios de comunicación, en unos días a puro relax, sorpresas y playa, donde las tiernas postales juntos se viralizaron.

