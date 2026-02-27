Sabrina Rojas en Mar del Plata: sus microbikinis y el accesorio que marca tendencia

Sabrina Rojas se tomó una pausa para descansar. Sobre todo, tras un año marcado por un crecimiento laboral sostenido, como figura de América TV, y de algunos frentes mediáticos vinculados a su expareja Luciano Castro.

En ese marco, la conductora y panelista volvió a Mar del Plata, lugar que vio crecer a sus hijos con el actor, Fausto y Esperanza. Y sorprendió con sus looks de verano, entre microbikinis, colores trendy y el accesorio que marca tendencia; el pañuelo en la cabeza al estilo bandana.

Sabrina, muy trendy, con pañuelo rojo en la cabeza.

Qué dijo la conductora sobre su retorno a Mar del Plata

Con rutina de playa con amigos y tardes extendidas de pileta y mar, el viaje fue un motor energético vital para iniciar el año. Desde pañuelos en la cabeza, el ítem estrella del verano, a bikinis con estampados a rayas y animal print. En materia de colorimetría, Rojas tampoco se quedó atrás.

Alojada en un hotel 4 estrellas, la comunicadora compartió cada jornada con desayunos saludables y vistas a la playa.

Para hacer de su elección una auténtica acción fashionista, eligió el rojo, el azul eléctrico y colores vibrantes que hicieron el perfecto match con su bronceado veraniego.

“Son mi lugar. Muy feliz. Gracias universo”, le dedicó Rojas a sus hijos con Luciano Castro, Fausto y Esperanza.

“Yo renací y me reconstruí”, afirmaba meses atrás la panelista, reconociendo una maduración emocional interna que hoy celebra, expresó Sabrina Rojas, en clara referencia a los vivido en los últimos años.