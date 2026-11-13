Celeste Cid reveló que Juliana Awada es una de sus referentes en la moda

Celeste Cid participó de una entrevista en redes sociales y mencionó a una figura argentina cuyo estilo no pasa inadvertido. Se trata de Juliana Awada, quien suele deslumbrar con cada uno de sus looks. En este sentido, la artista aseguró que la ex primera dama es su referente de moda.

Juliana Awada tiene una nueva admiradora fashionista: el elogio que recibió de Celeste Cid

Celeste Cid sorprendió al mencionar a Juliana Awada como una de las mujeres cuyo guardarropa le gustaría tener. Durante una entrevista para las redes sociales, la actriz destacó el buen gusto de la empresaria textil a la hora de elegir sus prendas y construir sus looks. Un reconocimiento que vuelve a poner el foco en la estética de la ex esposa de Mauricio Macri, quien logró consolidar una identidad fashionista propia y convertirse en una referente de moda.

Celeste Cid

Todo comenzó durante un evento de una reconocida marca de indumentaria, cuando el creador de contenido The Twins Project le hizo una pregunta a Celeste Cid: ¿a qué famosa le sacaría el clóset? Lejos de elegir a una sola figura, ella explicó que su respuesta sería una mezcla de distintas personalidades, aunque no dudó en mencionar a Juliana Awada entre sus favoritas.

"Uy, es una mezcla de gente, pero Juliana Awada siento que tiene lindas cosas", expresó con total naturalidad. Su respuesta dejó en evidencia la admiración que despierta el estilo de Juliana Awada, que con el paso de los años construyó un guardarropa caracterizado por la elegancia, la simpleza y una cuidada selección de prendas.

Juliana Awada, una referente de estilo que marca tendencia

Con una estética definida, Juliana Awada supo convertir su manera de vestir en una de sus marcas personales. Sus elecciones suelen moverse entre los básicos atemporales, las siluetas relajadas y las prendas de calidad, con una especial predilección por los tonos neutros y las piezas de inspiración clásica.

Camisas blancas, pantalones sastreros, jeans de cortes simples, blazers, vestidos fluidos y tejidos livianos forman parte de un repertorio que refleja su mirada sobre la moda. Sin necesidad de recurrir a apuestas demasiado llamativas, la ex primera dama consigue construir conjuntos sofisticados en los que cada detalle tiene su lugar.

Juliana Awada

A través de sus redes sociales, además, Juliana Awada comparte distintas facetas de su vida cotidiana y deja ver sus elecciones de vestuario, desde propuestas informales para sus días al aire libre hasta opciones más elegantes para ocasiones especiales. Así, sus publicaciones se transformaron en una fuente de inspiración para quienes siguen de cerca sus looks.

De esta manera, Celeste Cid reveló que Juliana Awada es una de sus referentes en la moda. El video no tardó en viralizarse y captar la atención de los seguidores de la emprendedora, quien afianza su lugar como una de las mujeres argentinas con mayor influencia en materia de estilo.