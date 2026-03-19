Así fue el festejo de Lucio, el hijo de José María Muscari, al cumplir 18 años: emoción y torta temática

Desde que José María Muscari adoptó a Lucio, todo en la vida del productor es celebración y felicidad, sobre todo al acompañar al adolescente en uno de los momentos más importantes de su vida: cumplir 18 años. A través de un emotivo video desplegado en sus redes sociales, el dramaturgo puso a flor de piel todos sus sentimientos.

Lucio, el hijo de José María Muscari, celebró sus 18 años

Sin grandilocuencias ni gestos extravagantes José María Muscari sorprendió a su hijo Lucio con una íntima, pero sentida fiesta de cumpleaños. Las imágenes propiciadas en su cuenta personal de Instagram dan cuenta de la complicidad y el afecto que los une. Rodeados de amigos, familiares y personas del círculo más cercano, Lucio sopló las velitas de la imponente torta de cumpleaños con la temática de Boca Juniors.

José María Muscari y su hijo Lucio | Instagram

“Llegaron los 18 años de mi hijo Lucio Muscari y todo es felicidad. Lo recibimos en familia de afectos y amigos que es lo que vale y lo que te acompaña para toda la vida”, escribió el director al pie del clip en la que se ve al homenajeado ser abrazado y consentido por sus invitados. Como era de esperarse, su papá le dejó los anhelos para este año personal que comienza, donde la emoción se hizo presente: “Hijo querido te deseo toda la felicidad que existe en el planeta. Te amo, tu viejo”.

José María Muscari, un papá lleno de orgullo y satisfacción

De acuerdo a los recortes publicados en el perfil de José María Muscari, el evento se realizó en un sofisticado restaurante de Buenos Aires, donde asistieron un número reducido de personas. Desde diferentes tomas y ángulos, el actor reposteó las filmaciones de los momentos que constituyeron el tan esperado cumpleaños de Lucio. “La felicidad de mi hijo me da años de vida”, escribió radiante en las historias de 24 horas.

Cabe destacar que, tras la reunión, este jueves 19 de marzo, el joven volvió a las prácticas aeronáuticas en búsqueda de su gran sueño: ser piloto de avión. “Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera, sus estudios para ser piloto de avión”, escribió el pasado martes 3 de este mes, destacando una nueva etapa de su heredero. En esta línea, valoró el tiempo de calidad con Lucio: “Lo veo sonreír mientras toma el desayuno y pienso que la vida de padre va muy rápida y es muy linda también”. Finalmente, concluyó: “Hay que disfrutar el día a día con nuestros hijos porque el tiempo vuela”.

Con la mayoría de edad recién cumplica y con metas profesionales bien claras, Lucio, el hijo de José María Muscari, crece en un entorno lleno de cariño y bajo la atenta mirada de su padre. Por su parte, el director acompaña cada paso que da respetando sus deseos y estableciendo un vínculo inquebrantable desde que el chico llegó a su vida. Para los Muscari, la familia se construye en lo cotidiano, en los gestos simples y en la presencia constante.

NB