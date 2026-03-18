José María Muscari mostró cómo quedó su nueva casa: doble living, velas gigantes y más plantas de las necesarias

José María Muscari mostró cómo quedó su nueva casa, un espacio donde el doble living y las velas gigantes se convierten en protagonistas. Con ambientes amplios y detalles pensados para resaltar, el director teatral abrió las puertas de un hogar que combina estilo moderno con elementos distintivos que marcan su personalidad.

Doble living y velas gigantes: la nueva casa de José María Muscari

José María Muscari presentó su nueva casa, destacando el doble living y la presencia de velas de gran tamaño que acompañan la ambientación. La vivienda se caracteriza por espacios abiertos, muebles en tonos neutros y detalles que refuerzan una estética contemporánea con identidad propia.

José María Muscari

En las últimas horas, el artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde se pudo ver cómo quedó la decoración de su nuevo departamento. Uno de los rincones más llamativos es el living, pensado para generar amplitud. Allí se ubica un sillón esquinero en color blanco con detalles en negro, acompañado por dos mesas ratonas en tono oscuro, donde colocó velas de gran tamaño que aportan un toque distintivo.

La elección de muebles sigue una línea estética sobria, con predominio de tonos claros y contrastes bien definidos. El comedor también fue protagonista en la presentación de su casa. José María Muscari mostró una mesa amplia rodeada de sillas, ideal para organizar reuniones y encuentros. El espacio se completa con una araña de gran tamaño, aportando carácter.

Nuevo departamento de José María Muscari

Por otro lado, la propiedad cuenta con una cocina de diseño y un baño total black, siguiendo la estética moderna que caracteriza al conjunto. Los ambientes fueron pensados para mantener coherencia visual, con materiales y colores que refuerzan el estilo nórdico industrial. Cada espacio refleja una búsqueda de funcionalidad y estética, ideal para la vida cotidiana.

José María Muscari y las plantas necesarias que evocan un sector natural

Otro aspecto que José María Muscari compartió fueron los balcones de su departamento. Allí se puede ver una selección de plantas que, según él, “dan vida” al espacio. La presencia de vegetación se integra como parte fundamental de la decoración, aportando frescura y un aire natural a su casa. El contraste entre el estilo industrial de los interiores y su jardín exterior genera un equilibrio atractivo.

Nuevo departamento de José María Muscari

El departamento, ubicado en Recoleta, se caracteriza por su luminosidad. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz natural, potenciando la amplitud en cada ambiente. La elección de muebles en colores claros y la disposición abierta de los espacios contribuyen a reforzar esa idea.

Por otro lado, la casa de José María Muscari incluye accesorios de gran tamaño y abundante vegetación que refuerzan la identidad del artista. El director teatral mostró cómo cada detalle fue elegido para generar armonía, desde el sillón esquinero hasta las velas y las plantas que decoran los balcones.

José María Muscari mostró cómo quedó su nueva casa y reveló un estilo que combina lo moderno con lo natural. El doble living, las velas gigantes, el comedor con araña y las plantas que llenan de vida los balcones son parte de un hogar que refleja su personalidad y su gusto por los detalles.

VDV