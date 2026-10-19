Luciana Salazar dio detalles del detrás de escena de la presentación de su hija Matilda en el show de Palito Ortega: “No lo pudimos ensayar”

Matilda Salazar protagonizó un momento especial durante el show que Palito Ortega brindó en el Teatro Ópera, donde tuvo la oportunidad de subir al escenario para presentarlo al público. Con tan solo 8 años, la hija de Luciana Salazar se animó a tomar el micrófono y dirigirse a los presentes, en una escena que despertó los aplausos de los asistentes. La experiencia también emocionó a su mamá, quien contó cómo se vivió el detrás de escena de esa participación y reveló que no habían podido ensayar previamente.

Matilda Salazar en el show de Palito Ortega

Así vivió Matilda Salazar la presentación de Palito Ortega

La emoción por haber formado parte del espectáculo quedó reflejada en una publicación que Matilda Salazar compartió en su cuenta de Instagram. Allí, la niña contó cómo recibió la propuesta de su tío abuelo y dejó en claro la alegría que le generó que la eligiera para acompañarlo en una noche tan especial: “Ayer fue una noche inolvidable para mí. Mi tío abuelo Palito Ortega me pidió que quería que lo presentara en su show en el Teatro Ópera. Yo feliz de poder hacerlo”, escribió junto a las imágenes del momento.

Durante la presentación, la pequeña tomó el micrófono y se dirigió a los asistentes para contarles cómo había surgido la invitación: “Yo soy Matilda Salazar y les cuento un secreto. Mi tío abuelo, Palito Ortega, me invitó acá, al show en el Ópera, para que yo lo presente”, expresó frente al público. La niña también resumió la alegría que sintió al recibir la propuesta con una frase contundente: “Yo exploté de la alegría”.

Luciana Salazar reveló el detrás de escena de la presentación de su hija

Después de la repercusión que tuvo el momento, Luciana Salazar decidió compartir su propia experiencia y agradecer los mensajes de cariño que recibió Matilda: “Hola a todos. Bueno, pasaba por acá para agradecerles el afecto y el cariño hacia Matilda. La verdad que fue una noche única”, comenzó la modelo. Según explicó, no habían tenido la oportunidad de practicar lo que iba a suceder sobre el escenario, por lo que la niña tuvo que desenvolverse de manera espontánea frente a los asistentes.

“Lo de Matilda fue increíble, no lo pudimos ensayar. Ella solita se dio cuenta de que cuando prendía la luz tenía que hablar”, contó la modelo al describir cómo su hija comprendió cuándo debía intervenir. La modelo también reparó en un detalle que le llamó especialmente la atención: “Esperó que terminara la gente de aplaudir para seguir hablando, parece como si lo llevara innato. Me sorprendió hasta a mí, la verdad que impresionante, una cosa divina. Orgullosa como mamá, obviamente”.

Matilda Salazar, una de las miniinfluencer más seguida

Al igual que su madre, Matilda Salazar también tiene presencia en el mundo digital a través de su cuenta de Instagram. El perfil reúne una comunidad de seguidores que acompaña sus publicaciones, en las que aparecen distintas postales de su vida cotidiana y de las actividades que comparte con su mamá.

Matilda Salazar es una de las miniinfluencers más queridas

Entre las publicaciones de Matilda Salazar se destacan sus looks, las combinaciones de ropa y accesorios, los peinados y distintos momentos de su día a día. Esta vez, sin embargo, la atención se concentró en una experiencia diferente: su participación en el espectáculo de Palito Ortega, una oportunidad que le permitió tomar el micrófono frente al público y que llenó de orgullo a Luciana Salazar.