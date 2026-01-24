Así fue la boda de Soledad Larghi y Luciano Vitullo: muy íntima, looks veraniegos y rodeados de amigos y familiares

Este viernes 23 de enero, la periodista Soledad Larghi y su pareja Luciano Vitullo sellaron su historia de amor con una ceremonia civil que sorprendió tanto al público como a su entorno más cercano. La periodista y conductora de América Noticias (América TV) vivió uno de los momentos más significativos de su vida personal al dar el tan ansiado “sí, quiero” junto a su novio -desde hace siete años- y padre de su hijo Dante, de un año. Lejos de las grandes celebraciones y ostentaciones, eligieron un escenario simple y cargado de emoción, en el que cada gesto tuvo un valor especial y donde el amor fue el absoluto protagonista.

El casamiento de Soledad Larghi y Luciano Vitullo

El casamiento de Soledad Larghi y Luciano Vitullo tuvo lugar en un Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrolló en un clima cálido, familiar y relajado. Rodeados de un grupo reducido de familiares y amigos íntimos -que compartieron imágenes en sus redes sociales-, la pareja se mostró siempre sonriente. La intimidad fue el factor fundamental para este enlace: no hubo protocolos rígidos ni formalidades excesivas, sino miradas cómplices y abrazos enternecedores, creando una atmósfera súper íntima.

Casamiento Soledad Larghi y Luciano Vitullo | Instagram

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la jornada fue la elección del outfit de la novia, que apostó por un estilo moderno y descontracturado, ideal para una boda de verano. La presentadora optó por un conjunto sastrero de saco y pantalón recto en tono total white y una blusa color beige, combinado con prendas suaves y accesorios delicados, logrando un equilibrio entre elegancia, frescura y sencillez. En sus manos, el infaltable ramo de flores frescas. Luciano, en sintonía con esa línea, eligió un atuendo sobrio pero actual compuesto por una camisa azul y un pantalón beige, con colores clásicos y líneas simples que acompañaron la estética general del evento sin quitarle naturalidad.

Las imágenes, que circularon en las cuentas de Instagram de los invitados luego del casamiento, reflejaron la esencia de la celebración: risas espontáneas, bengalas de pétalos y la presencia infaltable de Dante, el hijo de un año y dos meses del matrimonio, que se convirtió en el corazón de la escena. Las postales familiares transmitieron una felicidad plena, donde cada foto dejó ver que el verdadero festejo estaba en la unión y no en el despliegue.

Casamiento Soledad Larghi y Luciano Vitullo | Instagram

La historia de amor entre Soledad Larghi y Luciano Vitullo

La relación entre Soledad Larghi y Luciano Vitullo tiene una historia particular, marcada por idas y vueltas del destino. Se conocieron siendo muy jóvenes, compartieron un breve noviazgo en la adolescencia y, tras un largo tiempo separados, volvieron a encontrarse años después. Ese reencuentro, que se dio en 2018, fue el inicio de una etapa donde todo fluyó con naturalidad, logrando establecer metas y proyectos en común. A lo largo de este camino atravesaron desafíos importantes, especialmente el proceso de tratamientos de fertilidad, una experiencia que los fortaleció como pareja y consolidó su decisión de formar una familia.

Soledad Larghi y Luciano Vitullo | Instagram

La boda también tuvo su momento inesperado en la pantalla chica. En el noticiero vespertino que conduce a diario, sus compañeros guardaron el secreto hasta último momento y revelaron la noticia en pleno vivo, generando sorpresa y emoción en toda la audiencia. Entre bromas y recuerdos, destacaron cómo la conductora había manifestado durante años su resistencia a la idea del matrimonio, lo que hizo que el anuncio resultara aún más impactante. La reacción del equipo dejó en evidencia el cariño y la complicidad que comparten fuera de cámara.

Con este paso, Soledad Larghi y Luciano Vitullo reafirmaron una manera de entender el amor basada en la sencillez y el bajo perfil. Eligieron celebrar sin grandes ostentaciones, priorizando a su hijo, a su círculo íntimo y el amor que construyeron en estos años. Una boda discreta pero cargada de significado, que habla de una pareja que estuvo rodeada de afectos, emotividad y buenos deseos.

