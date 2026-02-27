Juan Otero y Mateo Lofeudo festejaron su primer año de novios: las fotos más tiernas

Juan Otero y Mateo Lofeudo festejaron su primer año de novios con imágenes que reflejan la complicidad y el cariño de la pareja. La celebración se dio en un marco íntimo, con gestos que emocionaron a sus seguidores y mostraron cómo la pareja eligió recordar una fecha significativa en su relación.

En las últimas horas, el hijo de Flor Peña y su pareja compartieron, en sus redes sociales, momentos íntimos que rápidamente se convirtieron en protagonistas de la jornada, mostrando cómo eligieron recordar esta fecha especial. En una de las fotos, tomada en un ascensor con paredes espejadas, se los ve juntos, sonrientes y divertidos.

En la publicación, Juan Otero aparece con una camiseta deportiva en tono teal con el número 13, mientras sostiene el teléfono con el que capturaron la instantánea. Mateo Lofeudo se acerca desde atrás, acompañando la escena con gestos de cercanía. El detalle del mensaje sobre la imagen, “1 año con vos, te amo”, resume el momento que viven.

El aniversario llega después de que la pareja compartiera públicamente distintos momentos de su relación. A lo largo de los últimos meses, ambos celebraron hitos como los once meses de noviazgo, ocasión en la que también publicaron imágenes juntos. En aquella oportunidad, el artista compartió una foto abrazados y a punto de besarse.

Otra de las imágenes que compartió Juan Otero mostró a su novio, Mateo Lofeudo, con un cachorro en brazos, en un ambiente hogareño. La escena transmite la cotidianeidad compartida, con un espacio cálido y detalles familiares en el entorno. El texto que acompaña la foto, “el mejor padre de todos”, refuerza la idea del fuerte vínculo que sostienen.

El festejo del primer año se suma a la lista de momentos que consolidan la relación. El actor, que creció en un entorno mediático por ser hijo de Flor Peña, y su novio, que mantiene un perfil más reservado, encontraron un equilibrio en la manera de compartir su vínculo. Las imágenes que comparten reflejan la dinámica espontánea e íntima de su relación.

El aniversario de Juan Otero y Mateo Lofeudo se enmarca en una etapa de crecimiento personal y de consolidación de su relación. La pareja supo construir un vínculo que se refleja en pequeños gestos y en momentos compartidos, y que ahora alcanza su primer año. Las fotos se convirtieron en testimonio de su tierno momento.

