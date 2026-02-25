Este lunes, Gran Hermano volvió a encender las luces de su casa con una nueva edición, la cual se denominó Generación Dorada. 28 participantes, entre exparejas, influencers, personalidades del espectáculo y figuras extranjeras, se sumaron a la multitudinaria convivencia más famosa de la televisión argentina. Sin embargo, una de las incorporaciones que más llamó la atención fue la de Andrea del Boca, quien, a pocas horas de haber ingresado al certamen, reveló cuál fue el verdadero motivo que la impulsó a ser parte del show.

Andrea del Boca abrió su corazón ante sus compañeros

Andrea del Boca es una de las actrices más destacadas de la industria audiovisual argentina. Desde muy pequeña formó parte de telenovelas más exitosas, consagrándose una de las artistas dramáticas más importantes. Sin embargo, una serie de escándalos en su vida privada con el padre de su hija Anna y, años más tarde, un juicio que tuvo en su contra del cual fue sobreseída.

Andrea del Boca | Instagram Gran Hermano

Para ella, GH es más que un programa de entretenimiento, sino que tiene un fuerte valor simbólico. "En estos estudios yo hice el último trabajo con mi papá. Estamos bendecidas porque él está", le confesó con nostalgia una compañera de cuarto. Minutos más tarde, cuando todos estaban reunidos en el comedor, la artista habló de sus inicios televisivos y de su árbol genealógico: "Nací en Buenos Aires. Mi padre era director, mi madre era actriz. Mi carrera empezó cuando yo tenía ocho meses. En ese momento no había castings, era quién me ve y quién no me ve. Me pusieron un gorro celeste, entonces yo dije que fui la primera trans de la televisión".

Andrea del Boca se plantó ante la audiencia

Tras presentar su currículum en la industria televisiva, Andrea del Boca aprovechó el grado de exposición pública y habló de los verdaderos motivos que la llevaron a ser parte de Gran Hermano Generación Dorada. "Yo fui cancelada durante diez años por un juicio que era netamente político y que me condenaron muchos de los medios, horas y horas de programa de que yo era culpable, que tenían que colgarme de la Plaza de Mayo. Se comprobó, fui absuelta".

Andrea del Boca | Instagram Gran Hermano

Según su testimonio, esta condena social mientras la justicia iniciaba una exhaustiva investigación en su contra desencadenó en una enfermedad terminal en su papá: "Mi viejo no lo pudo soportar. De la depresión lo llevó a un tumor y en tres meses se fue". En 2019, Fiscal Federal Fabiana León había pedido 3 años y medio de prisión para la intérprete, quien estaba acusada de quedarse con 36 millones de pesos de la financiación del Estado por la novela Mamá corazón.

En su defensa, la protagonista aseguró que entregó el material filmado y, en septiembre de 2025, la Justicia desestimó las pruebas en su contra y fue sobreseída. "Para mí, de alguna manera es sanador Gran Hermano. Como yo no tengo nada que ocultar, me meto en la boca del lobo. Me meto en el programa de mayor rating para decir 'yo estoy acá, entera'. Porque si no sería como esconderse. No, yo no me escondo".

Así, Andrea del Boca utiliza el alcance masivo que tiene Gran Hermano Generación Dorada, el formato más visto del país, para intentar limpiar su imagen pública, la cual fue duramente juzgada no sólo en Tribunales, sino también en los medios de comunicación. Cabe destacar que, además de dejar en alto su nombre y el de su familia, la actriz está dispuesta a jugar al máximo el juego de convivencia, adaptación y estrategias. “Soy competitiva. Me encantan los juegos de estrategia. Mi objetivo es ganar en buena ley y buenas estrategias”, le reveló a Santiago del Moro antes de ingresar a la casa.

NB