Juan Otero festejó los 11 meses de noviazgo con Mateo Lofeudo: la romántica foto

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, y su novio Mateo Lofeudo atraviesan uno de los momentos más intensos de su relación. A punto de cumplir su primer aniversario como pareja, los jóvenes celebraron este martes 27 de enero sus 11 meses de noviazgo con un romántico posteo en las redes.

La romántica foto de Juan Otero y Mateo Lofeudo para festejar los 11 meses de novios

Para celebrar un nuevo mes de amor, Mateo Lofeudo compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se los ve abrazados, a punto de besarse, acompañada por un mensaje tan simple como contundente: "11. Te amo", junto a un corazón rojo. La respuesta de Juan Otero no se hizo esperar: replicó la dedicatoria en su propia cuenta, dejando en claro el tierno gesto de su pareja.

Juan Otero y su novio Mateo

La historia de amor entre el hijo de Florencia Peña y Mateo comenzó hace casi un año, cuando decidieron oficializar su relación durante una escapada romántica a Pinamar. Desde entonces, la pareja se muestra unida, cómplice y muy presente en la vida cotidiana del otro, consolidando un vínculo que creció bajo la mirada atenta de sus fanáticos.

Lejos de esconderse, los jóvenes apostando al amor. Hoy, a 11 meses de haber comenzado su historia juntos, celebran su relación con una mezcla de romanticismo, intensidad y humor, convencidos de que el amor también se construye eligiéndose todos los días.

Juan Otero y Mateo Lofeudo

Juan Otero: "Somos tóxicos, pero a un nivel moderado"

Hace poco más de una semana, Juan Otero volvió a quedar en el centro de la polémica tras su participación en Resumido, donde habló con total sinceridad sobre su relación y la forma en la que viven el amor. Consultado sobre su "toxicidad", el ex participante del Cantando 2024 aclaró: "Somos tóxicos, pero a un nivel moderado. Nos tenemos en una aplicación de rastreo, pero nada más".

Fiel a su estilo frontal, el influencer también bromeó sobre ciertas "reglas" de pareja y situaciones cotidianas, dejando en claro que no hay infidelidades ni secretos graves. "No hay infidelidad, chicos. Nos amamos un poco y creo que no hay tanta toxicidad como la que les mostré", explicó.

Durante la charla, el joven reconoció su personalidad intensa y se definió sin filtros: "Soy intenso a nivel extremo, realmente soy la persona más intensa que van a conocer en su vida". Sin embargo, remarcó que muchas de sus frases están atravesadas por el humor y que su intención no es romantizar conductas dañinas, sino mostrarse tal como es.

Las declaraciones despertaron comentarios y opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la naturalización de ciertas actitudes, otros destacaron la honestidad con la que Juan Otero habló de sus vínculos y de los procesos personales que atraviesa.