De qué murió Luis Puenzo, el director de La Historia Oficial que le dio el primer Oscar a la Argentina

El reconocido director y guionista argentino, Luis Puenzo, falleció este 21 de abril de 2026 a los 80 años. La noticia conmocionó al ámbito cultural y cinematográfico del país, dejando un importante legado artístico y político. Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre las causas de su muerte, aunque se sabe que atravesaba problemas de salud en los últimos años y que su fallecimiento fue confirmado por Argentores, entidad de la que fue socio destacado.

Lo que se sabe de la muerte de Luis Puenzo

Hasta ahora, las autoridades y entidades vinculadas a la cultura no han brindado detalles precisos sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Luis Puenzo. Se sabe que en los últimos dos años su salud se había deteriorado, motivo por el cual se había alejado de la vida pública y del cargo en el INCAA.

Luis Puenzo//Facebook

La familia y allegados optaron por mantener en reserva la información clínica, en línea con lo que suele ocurrir en casos de figuras públicas en sus últimos momentos. “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", publicó en su comunicado oficial Argentores.

El legado Luis Puenzo con la memoria y la historia

Luis Puenzo se convirtió en una figura emblemática del cine argentino e internacional gracias a su obra "La Historia Oficial", la primera película del país en obtener un Premio Oscar en 1986. La película abordó con sensibilidad y valentía los horrores de la última dictadura militar en Argentina, colocando en el centro de la escena la memoria, la verdad y la justicia. Este filme no solo logró reconocimiento en los premios más importantes del mundo, sino que también consolidó un cambio en la narrativa cinematográfica nacional, que comenzó a abordar de manera más abierta y comprometida las heridas del pasado.

Luis Puenzo y Norma Aleandro//Facebook

A lo largo de su carrera, Puenzo dirigió otros títulos que reflejaron su visión crítica y su interés por temas políticos, históricos y existenciales. Entre sus obras más destacadas se encuentran "Gringo viejo" (1989), protagonizada por Gregory Peck, y "La peste" (1992), basada en la novela de Albert Camus. Su capacidad para combinar el cine local con el internacional le permitió construir un perfil artístico que trascendió fronteras y generaciones, siempre con un enfoque que promovía la reflexión sobre la condición humana y los conflictos sociales.

Además de su labor como director, Luis Puenzo desempeñó un papel importante en la gestión pública del cine argentino. Entre 2019 y 2022, ejerció como presidente del INCAA durante la administración de Alberto Fernández. En ese período, impulsó políticas para fortalecer la producción local y promover el cine como herramienta de memoria y identidad nacional. Su paso por esa institución fue valorado por colegas y actores del sector, quienes reconocen en él un compromiso genuino con el desarrollo cultural del país.

Luis Puenzo//Facebook

La noticia de su fallecimiento generó una profunda tristeza en el mundo artístico y en la sociedad argentina en general. La figura de Puenzo simboliza no solo un talento cinematográfico excepcional, sino también un compromiso con la memoria histórica y los valores democráticos. Su obra continúa inspirando a generaciones de cineastas y activistas que ven en sus filmes una herramienta para entender y afrontar las heridas del pasado reciente del país.