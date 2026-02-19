En el barro 3: quiénes serían las protagonistas y qué se sabe del estreno

Argentina sigue acumulando éxitos en la grilla de Netflix, y En el Barro 2 se llevó todos los aplausos desde su estreno. El nuevo elenco y las historias enredadas de La Quebrada volvieron locos a los espectadores y fanáticos de la trama. Sin embargo, el final de la última parte dejó a todos expectantes sobre lo que pasaría, y los rumores de una tercera entrega comenzaron a circular. Finalmente, y en presencia de Ana Garibaldi, contaron los detalles sobre las nuevas protagonistas y el nuevo estreno.

En el Barro 2

Todos los detalles de la posible temporada 3 de En el Barro

En el Barro es el spin off de El Marginal, una de las series más exitosa de los Ortega. Los fanáticos de la primera novela siguieron acompañando el proyecto durante la segunda, y se emocionan con cada nuevo estreno y promesa que llega alrededor del universo carcelario. Sin embargo, y tras haber ocupado el Top 10 más visto en su primera semana, los rumores de una tercera temporada comenzaron a correr. En Intrusos (América), no se intimidaron ante la presencia de Ana Garibaldi, quien interpreta a Gladys, y revelaron algunos detalles.

Si bien la protagonista no pudo confirmar ni negar, los periodistas aseguraron que habrá una tercera temporada. "Está publicado en las redes: vuelve María Becerra y Juana Molina", confirmó Rodrigo Lussich, apoyado por algunos de los panelistas. Sin embargo, además de Gladys, un nuevo personaje se llevará los reflectores y un fuerte rumor llegó al estudio. "Otra de las figuras sería Jimena Barón", decretó Daniel Ambrosino. De esta manera, le pidieron una opinión a Garibaldi, y solo se limitó a decir: "Si se hace, que venga toda gente buena onda. Ella es muy buena actriz".

El éxito de las nuevas incorporaciones y el regreso de las queridas

María Becerra y Juana Molina tuvieron personajes recurrentes durante la primera temporada de En el Barro, pensados originalmente como especiales. Sin embargo, ambas mujeres se ganaron el amor de los fanáticos, quienes expresaron su necesidad de verlas nuevamente. A pesar de eso, la trama siguió por otro lado diferente a donde ellas se encontraban, por lo que las nuevas incorporaciones tomaron relevancia y se robaron los halagos. Desde el personaje sufrido de la China Suárez hasta el monstruoso de Verónica Llinás, se robaron los aplausos de los fanáticos y convirtieron a la temporada en un nuevo éxito.

Vuelve Juana Molina y María Becerra

En este contexto de emoción e intriga por el final, En el Barro promete una nueva entrega llena de nuevas historias. Por el momento, no dieron a conocer más detalles sobre la tercera temporada, ni una posible fecha de estreno. Sin embargo, algunos nombres prometedores comienzan a sonar y los comentarios de los fanáticos llenan de halagos y opiniones.

A.E