Juana Repetto abrió las puertas de su nueva casa y mostró todo lo que quiere cambiar

La dinámica vida familiar de Juana Repetto exige un entorno que equilibre la funcionalidad con el diseño. Entre las tareas cotidianas de la crianza de sus tres hijos, Timoteo, Belisario y Toribio, la actriz busca configurar un refugio donde la calidez y el orden sean los protagonistas indiscutibles de cada rincón de su vivienda. Este espacio, bautizado cariñosamente como su "Galaxy House", refleja su presente y la constante evolución que conlleva el día a día junto a su familia.

Juana Repetto y sus tres hijos: Toribio, Belisiario y Timoteo.



Juana Repetto contó las reformas que quiere hacer en cada ambiente.



El recorrido comenzó en el recibidor, un área donde Juana imagina un gran espejo apoyado en la pared para ganar amplitud y luminosidad. En el comedor, el plan de la actriz consiste en sustituir la mesa actual por una de mayores dimensiones que permita sumar una cuarta silla, facilitando así la comodidad de la familia al momento de compartir las comidas.

Juana Repetto sugiere colocar un espejo en el recibidor. Y en el hueco, una planta.

En el living, Juana proyecta la llegada de una alfombra central que aporte textura, dos pufs redondos tipo "pastillas" para sumar asientos informales y una lámpara de diseño particular que termine de cerrar la propuesta estética del ambiente principal.

Al living de Juana Repetto le faltan puffs, lámpara y alfombra. El playroom necesita una reforma integral.

La cocina, por otro lado, recibe una aprobación total por parte de la dueña de casa. Juana considera que este sector está impecable y admite que no cambiaría nada en él, destacando especialmente la reciente incorporación de unas banquetas que, según su criterio, quedaron muy bien integradas al diseño general.

La cocina de Juana Repetto está aprobada.

El sector del playroom permanece como un proyecto pendiente para el futuro cercano. La actriz reconoce que nunca realizó ninguna intervención en este espacio y subraya que, para lograr el resultado deseado, es necesario realizar una reforma integral que lo adapte correctamente a las necesidades de juego y esparcimiento de sus tres hijos.

Los consejos de sus seguidores a Juana Repetto



Las dudas de Juana Repetto sobre la decoración generó una rápida y positiva respuesta de su comunidad digital, quienes le brindaron consejos prácticos para organizar mejor su hogar:

*Paredes impecables: Ante la preocupación de la actriz por las marcas de manos de sus hijos en las paredes blancas, una seguidora le recomendó utilizar pintura lavable. Este tipo de producto, disponible en versiones incluso sin brillo, permite mantener las superficies limpias simplemente pasando un trapo húmedo sobre las manchas.

Las sugerencias de los seguidores de Juana Repetto.



*Minimalismo en la decoración: Cuando Juana consultó sobre cómo resolver el espacio vacío junto al aire acondicionado sugiriendo colocar una planta, una seguidora le propuso dejar algunos rincones sin llenar para mantener la paz visual. La actriz coincidió con este enfoque, reconociendo que no todos los espacios requieren necesariamente ser decorados para lucir bien.

A pesar de los cambios planeados y los desafíos que implica mantener un hogar lleno de vida infantil, Juana Repetto se muestra entusiasmada y siempre abierta a escuchar. Con su carisma habitual, ella agradece profundamente la participación de su comunidad, dejando en claro que las ideas y referencias de sus seguidores son siempre bienvenidas en su proceso creativo, ya que, en sus propias palabras, simplemente los ama.