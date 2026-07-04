Así es Calchín, el pueblo agrícola que apenas tiene 1000 casas en el que nació Julián Álvarez

Julián Álvarez se consolidó como una de las figuras clave de la Scaloneta, el equipo dirigido por Lionel Scaloni que devolvió a la selección argentina a lo más alto del fútbol mundial. Con su intensidad, versatilidad y capacidad goleadora, el delantero surgido del interior del país se ganó un lugar destacado dentro del plantel y es uno de los máximos exponentes del fútbol mundial. Sin embargo, antes de brillar en la élite deportiva europea, sus primeros pasos estuvieron marcados por un pequeño pueblo cordobés donde el fútbol se vive con la misma pasión, pero en un entorno completamente distinto: Calchín, una localidad agrícola en la provincia de Córdoba, donde dio sus primeros pasos.

Calchín, el pueblo agrícola de Julián Álvarez

Calchín, el pueblo donde nació el delantero argentino Julián Álvarez, es una pequeña localidad del departamento Río Segundo, en la provincia de Córdoba. Ubicado a unos 110 kilómetros de la capital provincial, este rincón cordobés cuenta con apenas 1.165 viviendas y conserva el ritmo tranquilo de las comunidades donde la vida gira en torno al trabajo agrícola, la familia y el deporte.

Julián Álvarez | Instagram

La identidad de este pueblo está profundamente ligada al campo. La agricultura y la ganadería son los principales motores de su economía, acompañadas por tambos, producción de alfalfa, fabricación de megafardos, cerealeras y una reconocida elaboración de quesos. Ese entorno rural fue el escenario en el que Julián Álvarez dio sus primeros pasos antes de iniciar su carrera en el fútbol.

Con poco más de 2.900 habitantes en total -distribuidos entre la zona urbana (2.427 vecinos) y la zona rural (541 vecinos)- Calchín conserva el espíritu característico de los pueblos del interior del país, donde la vida diaria transcurre entre el trabajo, las tradiciones y el arraigo a la tierra. Su nombre, de origen quichua, significa “paraje salado”, en referencia a las particularidades del entorno que lo define.

Calchín, el pueblo en el que nació Julián Álvarez | Redes Sociales

A pesar de tener pocos habitantes a comparación de otros lugares, cuenta con una amplia red de instituciones y servicios, entre ellos el municipio, una cooperativa de electricidad, el banco, el correo argentino y el registro civil, además de espacios públicos como el polideportivo, el salón de usos múltiples (SUC) y un predio con pileta de natación.

En el plano educativo, dispone de establecimientos que abarcan todos los niveles, desde guardería hasta secundario, mientras que en lo social y recreativo se destacan el Club de Abuelos, el Centro de Jubilados, el Club de Caza y Pesca y el Jockey Club. Uno de los principales referentes es el Club Atlético Calchín, con el fútbol como actividad central y una importante trayectoria de títulos regionales, al que se suma la vida religiosa y comunitaria representada por la Capilla Santa Teresa y dos iglesias evangélicas que forman parte del entramado institucional de Calchín.

Calchín, el pueblo donde nació Julián Álvarez

Julián Álvarez, ciudadano ilustre de Calchín

Julián Álvarez nació y se crió en Calchín. Este pequeño pueblo del interior del interior trazó su recorrido deportivo hasta convertirse en un símbolo de identidad local y en motivo de orgullo para toda la comunidad. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Club Atlético Calchín, institución donde se inició en las categorías infantiles y que marcó el inicio de su formación como jugador.

Calchín, el pueblo en el que nació Julián Álvarez | Redes Sociales

Con el tiempo, su talento y potencial fue descubierto por un cazatalentos quien lo llevó a continuar su desarrollo en estructuras de mayor exigencia como las inferiores de River Plate, antes de iniciar su carrera profesional. En reconocimiento a su historia, la cancha del club lleva su nombre y fue distinguido como ciudadano ilustre de la localidad. Además, allí fue donde conoció a Emilia Ferrero, su actual pareja y madre de su hijo Amadeo.

Un dato curioso, es que, si bien La Araña no conserva de manera tan marcada el acento característico cordobés, en el caso de la influencer sí se percibe con mayor naturalidad, algo que refuerza todavía más su pertenencia al entorno y a las raíces del pueblo que los vio crecer.

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Julián Álvarez se convirtió en uno de los principales embajadores deportivos de Calchín, llevando el nombre del pequeño pueblo cordobés a trascender sus límites geográficos y ganar reconocimiento a nivel nacional e internacional. Tras consagrarse campeón del mundo con la selección argentina, realizó una caravana y festejo en su ciudad natal, donde fue recibido por una multitud de vecinos que celebraron junto a él el logro histórico. Desde sus inicios en el interior hasta su consolidación en la élite del fútbol mundial, su recorrido no solo potenció su propia figura, sino que también puso en valor las raíces, la identidad y el sentido de pertenencia del pueblo que lo vio nacer.