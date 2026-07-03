Qué le pasó a Toribio, el hijo de Juana Repetto, que terminó de urgencia en el médico

Juana Repetto vivió un angustiante momento con su hijo Toribio, el pequeño tuvo un incidente que obligó a asistir al centro de salud. En este contexto, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reina Reech recibió ayuda de su expareja Sebastián Graviotto, padre del corazón del menor y padres de sus dos hermanos, Belisario y Timoteo.

El accidente de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto

Juana Repetto suele publicar en sus redes sociales lo que le sucede a sus hijos, en esta ocasión, fue su expareja Sebastián Graviotto, quien en sus redes sociales informó lo que sucedió con Toribio, su hijo de corazón y el hijo mayor de Juana. Señalando que el nené tuvo que ser asistido con urgencia.

Sebastián Graviotto y Juana Repetto con sus hijos//Instagram

A través de sus historias de Instagram, el sobrino de Guido Süller contó que el menor sufrió un accidente doméstico y preocupó a sus seguidores, al mostrar al niño con dificultad para caminar a la salida del colegio. En este contexto, el exyerno de Nicolás Repetto relató que el hijo de Juana Repetto se había doblado el tobillo durante la jornada escolar y tuvo que recibir atención médica urgente.

En un video que Graviotto subió en su red social, mostró cómo se acercó al nene de 9 años y le preguntó: "Rengo viene. ¿Qué pasó en ese piecito? Hay que ir a hacer una radiografía”, preguntó la exmarido de Juana, a lo que el pequeño con ternura, respondió: “¿Ahora tenemos que ir? ¿Ahora de verdad?”.

Juana Repetto con su hijo Toribio//Instagram

El diagnóstico de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto

Horas más tarde, la expareja de Juana Repetto llevó tranquilidad a sus seguidores con un nuevo posteo, indicando que llevó a la guardia a Toribio y se hizo atender por los especialistas en salud. Asimismo, reveló el diagnóstico: “Estamos bien, esguince de tobillo leve”.

El incidente del niño no tenía fracturas, ni lesiones de gravedad, pero todo señala que el menor deberá hacer reposo algunos días y disminuir su actividad física, hasta el momento, la hija de Reina Reech se ha pronunciado al respecto en redes sociales, aunque quedó un poco más tranquila con el diagnóstico.

Publicación de Sebastián Graviotto con Toribio, el hijo de Juana Repetto en al guardia//Instagram

No es la primera vez que uno de los hijos de la influencer tienen algún accidente, hace pocos días, su hijo Belisario sufrió un incidente previo al debut de la selección argentina en el Mundial 2026. "Estaba subiendo la escalera, se tropezó y se dio el labio contra el escalón de madera. Se abrió bastante, pero está re bien. Fue un momento muy feo porque sangró mucho", contó en aquel entonces y reveló que al menor le dieron siete puntos en la boca. Más allá de estos dos últimos malos tragos, Juana Repetto y Sebastián Graviotto demostraron que a pesar de su ruptura, construyeron una familia basada en el amor y cuando de sus hijos se trata, ambos están al pie del cañón.