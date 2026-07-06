Antonela Roccuzzo marcó la tendencia con el nuevo boom en pantalones: el jean high waist wide leg

Antonela Roccuzzo construyó una imagen cada vez más sólida dentro del universo digital, especialmente a partir de su participación en campañas publicitarias de marcas internacionales que la fueron posicionando como referente de estilo. Con el tiempo, su forma de vestir se fue adaptando a diferentes contextos sin perder coherencia estética, alternando entre looks deportivos ligados a su estilo de vida, conjuntos elegantes pensados para eventos de gala y propuestas urbanas más relajadas que también fue incorporado en producciones de moda. En esta ocasión, volvió a apostar por una prenda clave de la temporada 2026: un jean wide leg de tiro alto, una silueta que marca tendencia en distintas partes del mundo y que refuerza su inclinación por prendas versátiles, cómodas y con un aire moderno, consolidando así una imagen natural y equilibrada.

El clásico infalible de Antonela Roccuzzo

A lo largo de sus apariciones públicas, Antonela Roccuzzo dejó en claro que el jean es una opción versátil para vestir en cualquier momento del día y en distintas ocasiones. En su cuenta personal de Instagram, se la puede ver luciendo esta prenda atemporal en estilismos que van desde lo clásico, lo chic, lo glam y lo urbano. Ya sea para pasear, visitar a su marido en la concentración o incluso asistir a la cancha, el jean se convierte en un básico infaltable en sus looks.

Antonela Roccuzzo con los jeans high waist wide leg que marcan tendencia | Instagram

En esta oportunidad, la influencer irrumpió con un pantalón denim high waist wide leg. Esta terminología en inglés refiere a un diseño de jean celeste claro pensado para resaltar distintas partes del cuerpo: desde la cintura, mediante su tiro alto y ajustado, hasta las piernas con una estructura recta de efecto amplio que la estilizan. Asimismo, la presencia de la tela aporta movimiento y volumen al andar.

Esta pieza, infaltable en cualquier guardarropa, cuenta con bolsillos en la parte trasera, mientras que en el frente solo se genera una ilusión visual de ellos. Al estar abrochado a la altura del ombligo, permite un calce ideal para delimitar su silueta destacando su sensualidad, pero añadiendo la comodidad que necesita para caminar o, bien, sentarse y flexionar sus piernas.

Antonela Roccuzzo con los jeans high waist wide leg que marcan tendencia | Instagram

Antonela Roccuzzo apuesta por una prenda tan versátil como atemporal

La versatilidad de este jean ancho le permite a Antonela Roccuzzo protagonizar una campaña de marketing con un look urbano digno de imitar. Sin necesidad de recurrir a diseños extravagantes, la mamá de Thiago, Mateo y Ciro optó por prendas simples y básicas, como una remera corta de cuello redondo sin mangas blanca ajustada al cuerpo. El largo de la misma permite que su pancita se asome levemente, sin mostrar de más. Finalmente, sumó unas zapatillas negras de efecto charol con cordones blancos y suela marrón.

A lo largo de sus presentaciones públicas, se la puede ver inclinándose por jeans en diferentes formas, tonalidades y versiones, siempre priorizando la simpleza, la practicidad y la comodidad que le aporta esta prenda tan icónica dentro de la moda contemporánea. En las postales compartidas, se observa cómo combina este básico con prendas neutras, blazers estructurados o tops simples, logrando estilismos equilibrados y modernos.

También es habitual verla apostar por cortes que pisan fuerte en esta temporada 2026, como el tiro alto, los modelos rectos o de pierna ancha, que aportan comodidad sin perder estilo, donde la funcionalidad y la elegancia discreta en total armonía.

Diversas formas que tiene Antonela Roccuzzo de llevar jeans anchos | Instagram

De esta manera, Antonela Roccuzzo demostró una vez más que lo simple también puede ser parte de la moda. A través de la elección de jeans estilo high waist wide leg, la influencer construye distintos outfits que se adaptan a sus necesidades, teniendo como ejes centrales la comodidad, la practicidad y la elegancia en su estilo a cualquier lado que vaya.