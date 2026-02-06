Juana Repetto mostró por qué cree que su hijo está listo para nacer

Juana Repetto compartió, una vez más, un significativo posteo acerca de su embarazo, fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto. La actriz, que celebró hace pocos días el baby shower de su hijo en camino, a quien llamará Timoteo, cautivó a sus seguidores y se mostró ansiosa por conocer a su bebé.

El mensaje de Juana Repetto a días de dar a luz: "Timo ya está listo para salir"

Juana Repetto atraviesa la recta final de su dulce espera y decidió compartir con sus seguidores una señal muy especial que indica que la llegada de su bebé está cada vez más cerca. A través de sus redes sociales, la actriz publicó un mensaje cargado de emoción donde dejó entrever que el nacimiento es inminente.

Con su estilo espontáneo, Juana Repetto contó cómo se dio cuenta de que su hijo Timoteo se prepara para nacer. “Timo ya está listo para salir y lo sabe. Altos pasos se está tirando el bebé”, escribió junto a un posteo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. La artista, que espera a su tercer hijo, el segundo fruto de su relación con su expareja, Sebastián Graviotto, volvió a documentar así un momento inolvidable de la gestación de su pequeño.

Juana Repetto

Al igual que las demás publicaciones que inundan su cuenta de Instagram, este video mostró lo grande que está su panza de embarazada y cómo se mueve el niño. El mismo fue grabado en la intimidad de su habitación con las luces apagadas pero con la ayuda del flash del celular, lo que permitió ver en detalle las pataditas que sintió Juana Repetto antes de irse a dormir.

Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron con miles de "Me gusta" y comentarios llenos de cariño. "Basta que me dan ganas de tener otro hijo", "Hermosa esa panza", "Se viene, vamos a ser tías", "Lo bello de la tecnología hacer de estos momentos infinitos", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la joven en su publicación.

Juana Repetto contó quién la acompañará en el nacimiento de su hijo Timoteo

Tras la celebración del baby shower de Timoteo, que incluyó un almuerzo familiar y juegos para los más chicos, Juana Repetto se tomó el tiempo de responder una pregunta que se repite con insistencia en su red social. La misma tiene que ver con quién estará en el nacimiento de su hijo ya que se encuentra separada de Sebastián Graviotto y, además, se ven poco por su trabajo a la distancia.

Cansada y con total sinceridad, la conductora reveló que ingresará al quirófano acompañada por su madre, Reina Reech, una figura fundamental en su vida. Según explicó, la decisión se debe a que Sebastián Graviotto se encuentra trabajando en el exterior y no podrá estar presente en este acontecimiento tan importante.

Por otro lado, adelantó que su bebé nacerá por cesárea y qué es lo que la asusta de vivir esta experiencia. "No me da miedo el dolor sino paniquearme en el momento. O sea tener un ataque de ansiedad y pánico, y sentir que tengo las piernas dormidas", expresó. De esta manera, Juana Repetto mostró un clip que guardará para siempre en su memoria donde muestra las pataditas de su hijo Timoteo y contó que al sentirlo tan inquieto cree que su hijo está listo para nacer en cualquier momento.