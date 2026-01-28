Juana Repetto mostró las carteras que tiene por ser "nepo baby" y sorprendió a todos: "Por ahí la vendo"

Juana Repetto es una de las hijas de famosos más activa en redes sociales. Manteniendo el camino mediático, eligió por ser influencer y conductora de programas de streaming, donde cuenta su experiencia como mamá y perfil activo en todas las plataformas. Sin embargo, muchos usuarios apuntan contra ella por ser "nepo baby". En las últimas horas, ella reveló cómo se toma ese título, y mostró su colección de carteras heredadas por su familia que sorprendió a todos.

La colección de carteras de Juana Repetto por ser "nepo baby": "Por ahí la vendo"

Juana Repetto es apuntada por algunos usuarios de las redes sociales por ser una de las hijas de famosos que se mantuvo en la mediatización al momento de armar su camino. Si bien ella presenta una relación unida con sus padres, Reina Reech y Nicolás Repetto, también busca marcar la distancia que hay al momento de hablar de trabajos o logros personales. Es por eso que, en las últimas horas, decidió abrir su armario y desmentir la supuesta vida de "nepo baby" que tiene. Para eso, mostró las carteras que todos creían que ella iba a tener, y reveló su colección vintage y querida.

En su cuenta de Instagram, aseguro tener bolsos que le pertenecían a su mamá y a su abuela, Ambar La Fox, algunas de marcas reconocidas, como Versace, Fendi y Louis Vuitton, y otros de compras en la playa u origen desconocido. "Ésta es de Disney, cuando tenía 8 años. Guarda que si la vendo... Es original", abrió la posibilidad en forma de broma al mostrar una de sus mochilas más usadas. Sin embargo, también reveló que algunas son adquisiciones de ella de sus viajes en la playa o sus trabajos con emprendimientos que le permitieron conocer nuevos lugares. Sus seguidores quedaron sorprendidos con la colección vintage, que se aleja del imaginario que muchos habían apostado. "Nepo baby, las pelotas", cerró tajante, Repetto.

La relación de Juana Repetto y sus padres, en medio de su embarazo

Juana Repetto está viviendo su tercer embarazo, lejos de Sebastián Graviotto; y es por eso que no duda en rodearse de su familia y amigos que la acompañan en los momentos más importantes. Reina Reech es una de las más presentes, sobre todo al momento de mostrar fotos en sus redes sociales. Si bien hubo un momento de tensión, tras el casamiento de su hermano, la influencer mostró que pasó el año nuevo junto a su familia, y ella estaba presente. Por el otro lado, con su padre, Nicolás Repetto, se sabe que tienen una relación cordial y de mucha ayuda. Sin embargo, no suele mostrarla a sus seguidores, manteniéndola en la intimidad.

Juana Repetto y su familia

Esta buena relación llevó a que muchos usuarios de las redes sociales comentaran sobre el estilo de vida de Juana Repetto. Es por eso que la actriz e influencer marcó su diferencia de las "nepo babies", y mostró su verdadera colección de carteras, alejándose del imaginario que muchos esperaban para su placard. El video sorprendió a todos sus seguidores, quienes no dudaron en dejar sus opiniones y enamorarse de algunos bolsos vintage que presentó.

A.E