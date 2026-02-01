Así fue el baby shower de Timoteo, el hijo de Juana Repetto: rodeada de amigas, clase de bordado y una tierna sorpresa de Reina Reech

Juana Repetto ingresó a la recta final de su embarazo. A punto de convertirse en madre por tercera vez y tras reacondicionar su casa para armar la habitación del nuevo integrante de la familia, la influencer llevó a cabo el baby shower de Timoteo. El evento estuvo enmarcado en un festejo lleno de cariño y contención para esta dulce etapa, donde Reina Reech se mostró más unida que nunca.

Este último fin de semana de enero fue sumamente especial para Juana Repetto y su mamá Reina Reech. La joven creadora de contenido se prepara para recibir a Timoteo, su tercer hijo -segundo de su relación con Sebastián Graviotto-. Es por esta razón que preparó una fiesta íntima junto a sus amigas y seres queridos en la casa de su madre, donde hubo lugar también para los más chiquitos de la familia.

"Se viene la despedida de la panza y celebración por la llegada de Timo", escribió entusiasmada en su cuenta personal de Instagram, la cual utilizó para mostrar en detalle los pormenores del evento. Sin grandilocuencias, pero cuidando que todo salga perfecto, la hija de Nicolás Repetto realizó un recorrido con su teléfono celular donde mostró la mesa infantil al aire libre que colocó en el jardín de la vivienda de su mamá. Debajo de los arbustos y cuidando de que los niños tengan todas las comodidades para pasar un día soñado llenos de entretenimientos. A un costado, desplegó un inflable con pelotero total white; la tentación de grandes y chicos.

Asimismo, para las amigas, organizó un taller de bordado -actividad muy requerida por las futuras mamás para que los invitados le dejen un diseño único al bebé en diversas prendas-. Cada una de ellas, escuchó con atención en qué consiste esta técnica para dar lo mejor de sí y que Timoteo tenga el mejor de los recuerdos.

La decoración de los espacios se basó en una estética minimalista, en tonos beiges, naranjas y verdes y sin grandes armamentos, lo que selló el tinte familiar donde la protagonista absoluta era ella, su pancita y la presencia de los hermanitos mayores Belisario y Toribio.

Reina Reech mostró con orgullo el baby shower de su nieto

Durante la gestación del tercer embarazo de Juana Repetto, la presencia de Reina Reech fue crucial. La joven, ya separada de Sebastián Graviotto, decidió continuar con su embarazo alejada del papá de sus hijos menores apoyándose en la contención y en el acompañamiento de su mamá. Es por esta razón, que en las últimas semanas se las pudo ver muy unidas. ”Amado Timoteo te estamos celebrando, esperándote llenos de amor y ganas de tenerte en brazos y mimarte mucho”, expresó la artista en la última publicación de la cuenta que tiene en la famosa red social de la camarita.

Como toda una abuela amorosa y ansiosa por la llegada del nuevo integrante a su familia, la ex presentadora televisiva también registró de manera casera el backstage y las postales más significativas, donde los invitados dijeron presente para acompañar a su heredera en este momento tan especial.

Cabe destacar que, ante la insistente pregunta acerca de la presencia de Sebastián Graviotto en la última etapa de su embarazo, Juana Repetto lanzó tajante: "Está trabajando afuera y no va a llegar hasta que nazca el bebé. No es una decisión mía. Es una decisión cien por ciento de él y de sus necesidades laborales. Vayan al Instagram de él y pregúntenle". De esta manera, la influencer transita estas semanas de gestación en compañía de Reina Reech, quien se transformó en un sostén emocional trascendental para la futura mamá ante la inminente llegada del pequeño Timoteo.

