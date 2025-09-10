Tras confirmar su embarazo, Juana Repetto renovó su living

Juana Repetto atraviesa un momento de gran felicidad. Tras confirmar que está embarazada de su tercer hijo junto a Sebastián Graviotto, la actriz decidió mostrar cómo comienza a preparar su hogar para esta nueva etapa. En sus redes sociales compartió la llegada de un nuevo juego de sillones que, según confesó, era uno de sus mayores deseos para el living.

Juana Repetto en su nuevo living

Así es el nuevo living de Juana Repetto

“¡Llegó el día!”, dijo Juana en un video que subió a Instagram, donde mostró el paso a paso de cómo se desenvolvía y armaba el mueble, mientras en la casa aún continúan las reformas. Con la espontaneidad que la caracteriza, agregó: “Y un día... se empezó a armar el living. ¿Qué le sumarían? Mi sueño era este sillón, y la idea es armar todo para que le quede precioso a ÉL, que es lo más cómodo y canchero del mundo”. Con “ÉL”, la actriz se refirió a su bebé en camino, demostrando cómo cada detalle de la decoración ya se piensa en función del nuevo integrante de la familia.

Las imágenes dejaron en evidencia la alegría del momento. Juana, vestida con un sweater de diseño geométrico en blanco, negro y rojo, pantalón marrón y medias amarillas, posó divertida mientras probaba cada rincón del flamante sillón gris claro. En algunas tomas se la ve estirada de punta a punta con los brazos en alto; en otras, recostada y sonriendo, disfrutando de la comodidad del espacio.

El living renovado combina estilo moderno y calidez familiar. Los sillones amplios de líneas rectas y almohadones mullidos se destacan sobre un piso de cemento alisado y un techo de hormigón a la vista, logrando una estética minimalista y contemporánea. La elección de tonos neutros, sumada a la amplitud del ambiente, abre la puerta para que Juana pueda sumar detalles personales y elementos decorativos que acompañen el crecimiento de su bebé.

Juana Repetto

La actriz, que ya es mamá de Toribio y Belisario, transita la semana 12 de su embarazo y mantiene un contacto constante con sus 1,7 millones de seguidores en Instagram sobre su día a día.

Con esta renovación, Juana Repetto muestra que la espera de su tercer hijo influye incluso en los nuevos espacios de su hogar, que empieza a tomar forma para recibir con calidez al nuevo miembro de la familia.

F.A