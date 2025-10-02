De Oriana Sabatini a Úrsula Corberó y Albere, todos los embarazos de las famosas anunciados en los últimos días

Las celebridades generaron emoción en sus seguidores, al contar la feliz noticia de que están en la dulce espera. De Oriana Sabatini a Úrsula Corberó y Albere, los usuarios de las redes sociales coronaron a septiembre como el mes de los embarazos y los emocionantes anuncios. Sin embargo, cada uno lo hizo a su manera particular, provocando que la euforia entre todos aumentara, al igual que las sorpresas.

Todos los embarazos anunciados en los últimos días

Paulo Londra y Martu Quetglas

Paulo Londra formó una hermosa familia de cuatro con su pareja, Martu Quetglas. Sin embargo, el 29 de agosto de este 2025, y en medio de su éxito musical, anunció que vendría la tercera integrante a la familia. Con un tierno posteo de ellos dos, el cantante escribió emocionado: "Se viene la tercer leoncita. Te esperamos con mucho amor y ansias. Gracias Dios por formar este equipo. ¡Voy por el clan Londra! Solo princess".

Paulo Londra y Martu Quetglas

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Tras su polémica separación, y ese mismo 29 de agosto, Juana Repetto realizó un cómico video donde comparó a otras mujeres en su soltería con ella. Allí hizo el sorpresivo anuncio de que estaba esperando a su tercer hijo. Sin embargo, los rumores sobre quién era el padre comenzaron a crecer, y ella decidió terminarlos al explicar que, definitivamente, Sebastián Graviotto era el papá del tercer integrante. A pesar de esto, ellos continúan separados, y solo conectándose cuando se trata de sus hijos.

Juana Repetto

Mala Fama y Bere Lucrecia

El cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, está en una tierna relación con Bere Lucrecia, y ambos anunciaron que están en la espera de su primera hija juntos. El 30 de agosto fue la joven la encargada de compartir tiernas imágenes con su pancita y el artista, mostrando la emoción de ambos. "Tanto te deseamos, tanto te imaginamos, tanto te soñamos y ahora dentro de mi crece la más hermosa fusión de nuestras almas que se encontraron para crear un nuevo universo en vos hija. Nuestra felicidad es infinita. Te amamos Amora Melodia", escribió emocionada.

Mala Fama y Bere Lucrecia

Thiago Batistuta y Nanu Maffeo

El mes de septiembre, específicamente el 7, Thiago Batistuta lo abrió con una de las mejores noticias: estaba esperando a su primer bebé. El hijo del histórico goleador de la Selección Argentina Gabriel Batistuta, compartió junto a su pareja Nanu Maffeo un tierno posteo donde ambos se abrazaban y mostraban las primeras imágenes del pequeño. De esta manera, escribieron felices: "Mamá y Papá te esperan con mucho amor".

Thiago Batistuta y Nanu Maffeo

Úrsula Corbero y Chino Darín

Úrsula Corbero y el Chino Darín son de las parejas más queridas en las redes sociales. Muchos aplauden el amor que se demuestran en diferentes eventos y viajes románticos. Sin embargo, el 9 de septiembre, emocionaron a todos al sellar su amor con una increíble noticia: están esperando a su primer bebé. "Esto no es IA", bromeó la actriz, junto a una foto de ella con pijama blanco y la pancita de embarazada. Rápidamente, el actor lo reposteó en sus historias de Instagram y los usuarios lo volvieron tendencia.

Úrsula Corbero

Benjamín Amadeo y Martina

Benjamín Amadeo tiene una larga relación con su compañera de vida, Martina, quien prefiere la privacidad en las redes sociales. Sin embargo, el cantante decidió compartir una emocionante noticia, en medio de sus conciertos en Gran Rex, provocando la emoción de todo el público. En pleno show, él tomó el micrófono y, al momento de darle paso a una nueva canción, lanzó: "Nos enteramos hace unas semanas que estamos esperando a un hijo para fines de marzo". La ovación creció y el video se viralizó en redes sociales.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este 1 de octubre, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el paso más importante para su relación, y que venían esperándolo con emoción. En sus cuentas de Instagram, compartieron un video casero, con diferentes recortes de las últimas semanas, en donde anunciaban que estaban esperando a su primer hijo. "Primer posteo de nosotros tres", escribió la actriz, y las redes sociales no pudieron aguantar la felicidad. Comentarios, tendencias y posteos mostrando que ellos lograron cumplir uno de sus mayores sueños: agrandar su familia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Albere y Doble P

El mismo 1 de octubre en que se anunciaba uno de los embarazos más esperados por los usuarios, las redes sociales no pudieron relajarse ya que otra pareja icónica de Internet daba el mismo anuncio. La influencer Albere y el cantante Doble P revelaron que estaban esperando a su primer bebé, con una tierna foto familiar al aire libre y con estilo elegante. "El amor más fuerte llegó en su forma más pequeña", expresó la joven, haciendo crecer la felicidad entre sus seguidores.

Albere y Doble P

Los usuarios de las redes sociales consagraron el mes de septiembre como uno de los más emocionantes entre los famosos y celebridades. Los anuncios de embarazos provocaron felicidad y tendencia en los medios de comunicación, que no dudaron en darle su espacio a cada uno de los protagonistas.

A.E