Juana Viale, escapada a Uruguay y almuerzo con amigos lejos de su familia: fotos exclusivas

Juana Viale es una de las figuras más seguidas de la farándula argentina. Al frente de Almorzando con Juana, la conductora consolidó un perfil propio que combina entrevistas, actualidad y una estética muy personal, tanto dentro como fuera de cámara.

Juana Viale

En ese contexto, la presentadora decidió tomarse una pausa y viajó a Uruguay para disfrutar de unos días de descanso. Lejos del estudio y de la rutina laboral, Juana Viale fue fotografiada durante un almuerzo relajada junto a amigos, en una postal que la mostró distendida, conectada con el verano y fiel a su estilo effortless.

Una estadía en Uruguay lejos de la histórica casa de Mirtha Legrand

A diferencia de otras temporadas, Juana Viale no se alojó en Casablanca, la emblemática residencia de Mirtha Legrand en Punta del Este, un punto de reunión tradicional de la familia durante el verano. En esta oportunidad, eligió pasar unos días en otro lugar de la costa uruguaya, priorizando un plan más íntimo y descontracturado, lejos del entorno familiar y rodeada de amigos.

Juana Viale en Punta del Este

Las imágenes exclusivas la mostraron caminando por calles de arena, compartiendo un almuerzo al aire libre y conversando animadamente, en una escena que reflejó calma y disfrute. Sin agendas cargadas ni compromisos públicos, la conductora se permitió un descanso en las costas de Uruguay.

El estilismo comfy y chic que volvió a marcar tendencia

Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones, el look de Juana Viale no pasó desapercibido. Para el almuerzo eligió un estilismo simple pero efectivo: un top negro ceñido al cuerpo combinado con jeans azul oscuro, una fórmula clásica que sirvió de base para destacar el verdadero protagonista del outfit.

Juana Viale en Punta del Este

Lejos de las ojotas tradicionales o de las zapatillas urbanas, Juana Viale apostó por sandalias planas tipo Birkenstock, con tiras anchas, suela robusta y hebillas metálicas. Un calzado cómodo, fresco y funcional, que encaja a la perfección con la estética comfy chic que domina la moda de verano.

Crédito: RS Fotos